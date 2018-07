'Volwassen' kinderen op groot scherm CS

"Dat was in juni," vertelt De Ruiter. "Het viel me op dat ik eigenlijk nooit om me heen kijk als ik in de metro naar werk zit. Ik zit volledig in mijn telefoon, bezig met mails. Dat geldt voor heel veel mensen. Daarnaast valt het me op dat kinderen tegenwoordig zo snel volwassen worden."



'Dit vind ik raar'

Daar wilde ze wat mee doen, dus bedacht ze een 'theatrale interventie': ze castte en verkleedde zes kinderen van 8 tot 11 jaar als verschillende typen reizigers; een jonge moeder, een zakenvrouw- en man, een 'tokkie', een toerist en een student.



"Het meisje van acht liep rokend (wel met nepsigaretten hoor!) en met een energiedrankje rond. De heftigste reactie die ervan kwam was 'dit vind ik raar'."