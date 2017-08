'Uitmarkt voorlopig niet terug naar Museumplein'

In het verleden reisde het evenement wel vaker en als het aan Van der Avert ligt, blijft dat zo. "We gaan vooralsnog niet terug naar het centrum. In het najaar kijken we waar we volgend jaar naartoe gaan, bijvoorbeeld naar de Houthavens, Noord of Zuidoost," zegt van der Avert.



Met meer dan driehonderd optredens luidt de Uitmarkt komend weekend voor de veertigste keer het nieuwe culturele seizoen in. Aan de hand van een fototentoonstelling over het hele terrein, krijgt het publiek een terugblik op de veertigjarige geschiedenis. Van der Avert: "Veel bekende artiesten zijn begonnen op de Uitmarkt, zoals Paul de Leeuw en Brigitte Kaandorp."



Hoewel vorig jaar bekend werd dat de subsidie vanuit het gemeentelijke kunstenplan voor de Uitmarkt stopt, heeft het evenement volgens de directeur zeker toekomst. "Gelukkig heeft de wethouder cultuur vorig jaar extra geld toegezegd voor de veertigste editie. We moeten kijken hoe het nu verder gaat, maar we gaan die vijftigste ook echt wel doen."