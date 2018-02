'Tachtig soorten gin, ik word daar een beetje moe van'

Op straat passeer ik een jonge moeder en haar vijf-, zesjarige zoontje. "Neeee, ruft is een niet-netjes woord voor scheet," vang ik op, en schiet hardop in de lach.



"Ja, het is toch zo?" roept de moeder me na en ik complimenteer haar het haar uitstekende opvoeding.



Deze kon ik niet laten liggen.



Ik ben uitgenodigd voor de Bacardi Founder's Day, de 156ste alweer. Dat was vorige week en daarom verlaten alle 5500 Bacardimedewerkers verspreid over de maand februari één dag vroeg de werkplek en gaan ze, zoals ze het zelf zeggen, terug naar de essentie: back to the bar.



Klinkt als een prima baas.



Zelf weet ik het nog niet zo met Bacardi. In mijn studententijd stond ik achter de bar van een kroeg bij het foute stuk van de Nieuwendijk, destijds nog een guur stukje Amsterdam.



Een uitsmijter hadden we niet. Als types binnenkwamen die we daar liever niet hadden, een groepje Joegoslavische criminelen bijvoorbeeld, ik noem maar wat, hadden we een alternatieve manier om ze deur uit te krijgen: een live­album van Frank Zappa, kant B, tweede nummer.



Maar de meest effectieve manier bleef toch: we schonken geen Bacardi-cola. Dat, en geen fruitautomaat.