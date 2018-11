Wat FlavorFlav Top 100

Drank en spijs ****

Sfeer ****

Hans at bloedworst met kippenlever, port en zuring - van die Fransman Alain Caron natuurlijk

Ook dit blok overleeft hij en er is nieuwe spijs en drank.



Het volgende blok. Julius Jaspers komt voorbij, Samuel Levie, de Allerhande en zelfs het wijnhuis (nr. 35) dat de wijnen vanavond sponsort. Dan ben je een hele grote.



Mijn man haalt de laatste 25, voortdurend de telefoon in de aanslag. Wat gaat er door hem heen?



Fur: "Spanning en excitement en ongeloof."



Zijn manager: "Slecht bereik hier."



We gaan van 25 naar 11 en het hoofdgerecht. Dan, organisator Marcus Polman: "Op nummer 22, in de categorie new kid on the block. Het grappigste wat we hebben gezien op Instagram. Vjeze Fur! Kijk hem smilen!"



Ik zie het.



Op nummer 19 staat trouwens Shane Kluivert. Van der Wal: "Nooit denken: ik ben goed bezig, want er is altijd Shane Kluivert."



De top 10 dan. De spanning aan mijn tafel is er wel vanaf.



