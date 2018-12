'Laat Willem van Hanegem maar kankeren'

Welk singletje precies kan ik niet goed lezen. Het is van EMI natuurlijk, dat zie ik, en dan iets met 'ik ben' of 'jij bent' - 45 toeren gaan nog behoorlijk snel.



Ik kom graag op deze borrel. Er zijn previews van de afleveringen van komend seizoen en met een beetje geluk is de hoofdrolspeler er ook. Deze middag verheug ik me op Willem van Hanegem en Frans Derks, beiden groot zonderling in hun vak.



Tom Egbers begint. "Willem van Hanegem en Frans Derks zijn er niet, maar ze hebben één keer samen een singletje gemaakt, dus daar beginnen we mee."



Een elegante oplossing, moet ik toegeven, maar jammer blijft het.



Het nummer heet 'Ik ben ik en jij bent jij'. Daar wordt het niet veel beter van.



Egberts zet de naald soepel op de single. Ook hij: "Ik ben zo oud dat ik weet hoe het werkt."



We luisteren naar een schlagerachtig nummer, begin jaren zeventig. 'Ik ben iiiiik...., en jijijjij bent ­jijijij.'