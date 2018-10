'Jij strompelt vannacht om drie uur weer naar buiten'

Naast me stopt een fietstaxi.



Chauffeur: "That is a very famous club."



Vrouw achterin: "Is that George Clooney?"



"Sure," zeg ik.



De fietstaxi fiets verder en ik heb weer een vrouw gelukkig gemaakt.



Het feest beslaat drie verdiepingen. In de bar zitten levende ­geisha's op hoge witte blokken, en fraai belicht. Ze zwaaien met een waaier en lachen vriendelijk.



Stampvol.



Het plafond van de kelder is bezaaid met ballonnen. Die lange slierten aan elke ballon gaan in de loop van de avond nog irriteren, dat weet ik zeker.



Eigenlijk nu meteen al.



Op de bovenste verdieping speelt de band van Suzanne Klemann heerlijk jazzy. Op de grond liggen matrassen. Die zijn om te chillen.



In de kamertjes ernaast gebeuren spannende dingen.