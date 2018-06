'Je kunt het ook escargot noemen, de Franse vertaling van slak'

Wat Limburgs Lekker in Amsterdam

Waar De Prael Houthavens, Nieuwe Hemweg

Wie Ria Joosten, Paul Joosten, Thijs Maessen, Sjoerd Kessels, Jan Muurmans, Corine Fleuren

Wanneer maandag 18 juni, 16.00 tot 18.00 uur



Drank en spijs ***

Sfeer **

Hans miste toch de kapsalon van Limburg: frit-zoervleisj

Behalve voor worst met Peelkarakter is hij ook hier om de animo te polsen voor twee nieuwe producten. Droogworstjes, geserveerd in een soort sigarendoos.



Van der Goes: "Leuk voor vaderdag. Of samen met vrienden: lekker rustig aan."



De droogworstjes komen ook in een tonnetje, in de vorm van een biervat. Van der Goes: "Samen met vrienden een vat legen aan de bar!"



Ik eet een droogworstje, met een nieuw biertje erbij.



"Mooie producten, hè," zegt Joosten. Ik bevestig vriendelijk, want zij bracht me zojuist dat biertje.



Nog drie, vier stands te gaan.



Tips? Mail naar schuim@parool.nl