Wat Pop-Up Vinegar Bar

Waar Porem, Geldersekade

Wie Justen Hol, Owen Tjon Sie Fat, Nina van Hilst, Karlijn Visser

Wanneer dinsdag 12 september, 16.00 tot 17.30 uur

Drank en spijs *

Sfeer **

Hans liet zelfs de cocktail staan

Ik ben bij de Pop-Up Vinegar Bar. Bij de azijnen horen ook allemaal hapjes en daarna krijgen we een cocktail - ook op basis van azijn.



Azijn. Daar maakte mijn moeder de echt vieze randjes in de badkamer mee schoon.



Daar zijn de shotjes. Gelukkig, er zit niet meer dan een bodempje in zo'n glas. In café Nol had je je bekocht gevoeld, hier ben je blij.



Ik neem een slokje Sushisu. Holy mik nog eens aan toe! Alsof ik drie generaties Kesbeke in één keer doorslik. Mijn hele lichaam krijgt een trilling en dat ziet er echt alleen schattig uit bij een baby die voor het eerste een spruitje eet.



Japanners shotten dit de hele dag, vertellen ze hier. Bij het ontbijt, na het werk, voor de maaltijd, want het is goed voor de eetlust en de energie en de pH-waarde en de bloeddruk. Ja hoor, en ongetwijfeld ook voor het libido, want dat is het altijd bij die Japanners, maar als het zo moet, verdwijn ik met alle liefde in het klooster.