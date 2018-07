'Ik vind dat mijn dochter keurig klaarkomt'

Ik ga naar de lancering van de nieuwe seksspeeltjes van Viva. Ik schrijf dit ook maar allemaal op alsof het normaal is.



De animo voor de pendelbus vanaf Amstel is niet groot. Twee Viva-meisjes, een Engelse pornomaakster en een stel uit Almere.



Ze bespreken hun favoriete apparatuur. Ik hoor goede verhalen over de Womanizer en Fleshlight. Die laatste is voor mannen.



Ik heb beeld.



In Diemen krijgen we bubbels.



In de dj-ruimte draait een filmpje. Drie meisjes testen een vibrator. Ze zijn daar zo te zien tevreden over.



Hé, een van de meisjes die ik zie klaarkomen ken ik. Het is de dochter van mijn oude baas. Ik vind dat helemaal niet ongemakkelijk verder.



Hé, daar is mijn oude baas zelf. Barbara van Beukering: "Ach, Milou, belt elke week wel: 'Mam, zou je het bezwaarlijk vinden als ik...' Laatst stond ze nog naakt op de cover van Vrouw."