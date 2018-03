'Ik hou het kort, iedereen heeft dorst'

Bij de bar kom ik schrijver Richard de Nooy tegen, leuke vent. We debuteerden ooit ongeveer tegelijk bij Nijgh & Van Ditmar. Daarna schreef hij een bejubelde trilogie en ik niet.



Precies vier jaar geleden, vertelt hij, fotografeerde ik hem en zijn vriendin al eens voor Schuim. Het was net aan, niemand wist het nog.



Ook zijn ex niet.



"Ze heeft twee weken niet meer met me gepraat."



Schuim: altijd oppassen, mensen.



Ik ga dit op een bankje zitten opschrijven en dan, ik ben de snelste niet, bedenk ik: vier jaar? Ik heb dit baantje nog geen drie. Kunnen we hier spreken van een affaire van dik een jaar?



Toch even terug, want hoe gaan we dit witwassen, vriend? De Nooy: "Jij was die keer invaller. Dat weet ik nog, je was ontzettend bleu."



Snel naar de zaal.



Gastheer Cornald Maas opent de film: "De makers zeggen dat het een zwart-komisch familiedrama is." Dat blijkt een uitstekende samenvatting.