'Heineken douw je niet in kip'

In 2003 kondigde een gefortuneerd zakenman uit Hongkong aan dat hij een club ging beginnen in Amsterdam. Zijn naam was Jimmy Woo. Waar de club precies zou komen, was tot kort voor het openingsfeest niet ­bekend.



Over Woo zelf ook erg weinig.



Hij zat in zaken, ook in opium, zo ging het verhaal. En hij was kungfugrootmeester.



En voort­durend onbereikbaar.



Dat kwam doordat Jimmy Woo helemaal niet bestond. Het was een briljant verzinsel van Casper Reinders. Zijn nieuwe club was ­vanaf dag één de talk of the town.



En dan nu The Dirty Chicken Club Opening Party. Eerste zin van de uitnodiging: 'The Dirty Chicken Club is al berucht, voordat er ook maar één kip met een blik bier in d'r gat is geserveerd.'



De tijden zijn veranderd.