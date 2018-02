'Hans! Echt geen nulpuntnulletje?'

Naar het Holland ­Heineken House in ­Pyeongchang is nog best een eind en daarom bedacht de bierbrouwer het Holland Heineken Thuis. Gewoon, op het Leidseplein saampjes naar Ireen en Sven kijken, de huldigingen en om te beginnen naar de openings­ceremonie.



Het is vrijdag, kort voor twaalf. Er staan nog geen rijen voor de deur.



De bar van Holland Heineken Thuis is gemaakt van gestapelde groene kratten, maar dat is ook zo als het hier gewoon Heineken Hoek heet. Achterin is ruimte vrijgemaakt voor de feestelijkheden, onder meer met een tribune van bierkratten en een klein erepodium.



Op het grote scherm is de ceremonie al begonnen. Vijf Koreaanse kinderen maken een reis door de tijd met blauwe draken en zwarte schildpadden en dat staat allemaal symbool voor een heleboel.



Ik moet eerlijk zeggen: thuis zou ik nooit kijken.



Ik wijs naar het podium en vraag wie ze allemaal verwachten. "Nou gewoon," zegt Malou van Soest, van de pr, "dj's of sporters die misschien langskomen. We gaan er ­tijdens de huldigingen een feest van maken."



Maar wie wordt er dan op dat erepodium gehuldigd? Als ik eenmaal beet heb, laat ik niet meer los - dat is in kleine kring al langer bekend.