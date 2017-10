'Gruwelijk enge' Kinderboekenweek van start

Het motto van de leesbevorderingscampagne, die deze keer duurt tot en met 15 oktober, is 'gruwelijk eng'.



Het kinderboekenweekgeschenk is dit jaar Kattensoep, een boek van Janneke Schotveld, waarvoor Annet Schaap de illustraties maakte. Het geschenk is voor iedereen die meer dan 10 euro aan kinderboeken besteedt tijdens de Kinderboekenweek.



Onvrede

Er is ook nog een speciaal Prentenboek, Knikkeruil, gemaakt door illustrator Martijn van der Linden en schrijfster Maranke Rinck.



Het is op dit moment overigens niet allemaal pais en vree in de jeugdboekenwereld, al zal dat de doelgroep voorbij gaan. Bij Querido Kind is onvrede onder de auteurs en de redactie over het beleid van WPG, waar Querido Kind onder valt. Maar "achter de schermen'' wordt er "heel hard gewerkt'' aan een oplossing, aldus een woordvoerder van WPG.



