Wat handboek Saïd en Lody

Waar WOW Amsterdam, Wiltzanghlaan

Wie Saïd Bensellam, Lody van de Kamp, Marjolein Moorman, Sandra Chedi, ­Heleen Mees, Rob Malasch, Ilias Zian

Wanneer dinsdag 6 november, 16.00 tot 19.00 uur



Hans zag veel agenten in uniform, maar die kwamen voor de gezelligheid

Bensellam belde hem op en zei: "Hoe kunnen we dit samen oplossen?"



De volgende dag dronken ze koffie en daarna gingen ze samen naar scholen en namen ze jongeren mee naar de politieacademie of het Anne Frank Huis. Acht jaar later is hun methode een handboek.



Asscher schreef in het voorwoord: 'Het liefst wilde ik Saïd en Lody klonen, en overal inzetten waar problemen zijn.'



Het eerste exemplaar is voor ­wethouder Marjolein Moorman; burgemeester Femke Halsema is helaas ziek. Moorman: "Lody zei al: een Marokkaan en een Jood is het begin van een slechte grap. Maar samen zijn jullie een goed verhaal."



Klonen gaat haar weer wat ver. "We willen een lok-Saïdi en een lok-Lody!"



Ik ga naar de kelder. Daar staan stellages vol met rolstoelen, ooit afgedankt, maar opgeknapt door jongeren en klaargemaakt voor mensen die het hard nodig hebben in Marokko en Suriname.



Wat een spirit.



