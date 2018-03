Ik zie niks dat op een tee lijkt. Hier moet ik nog op terugkomen.



Maar kijk aan, Daley Blind, die heeft vrij inderdaad, en daar zijn zowaar de broertjes De Jong. Aan de andere kant, die mannen mogen af en toe ook best even onder de mensen komen.



Tijs Wiedijk, de eigenaar, vraagt of ik een pilsje of een welkomstcocktail wil. Ik vind het meteen een leuke jongen.



Drie weken hebben ze warm­gedraaid en dat was hartstikke leuk. In de ruimte achter, waar normaal hun kantoor is, zit nu een man gratis tattoos te zetten.



"Wil je er ook één?"



Ik bedank beleefd, niet voor het eerst dit jaar. Een beetje feest kan tegenwoordig niet meer zonder. Een gratis tatoeëerder is de nieuwe pulled pork-caravan.



Ik drink een groene cocktail met een blok komkommer erin. Voor de Griekse boerensalade zouden ze hem nog minstens in vieren snijden.