'Dries in Paradiso, dat wil je toch meemaken?'

Dit gaat snel uitverkocht raken hoor, we hebben het niet over de Ziggo Dome Dries Roelvink

Zo gezegd, zo gedaan en dit keer kreeg Roelvink wél een datum toegewezen. "10 september, dat is nog heel ver weg. Maar de voorbereidingen zijn al in volle gang."



Geen Ziggo Dome

Omdat de zanger de geschiedenis van het podium waar hij straks op mag staan niet wil verloochenen, heeft hij zijn repetoire een beetje aangepast. "Natuurlijk komen mijn hits voorbij, en ik zal ook een Hazesje spelen. Maar in Paradiso hebben echte grootheden als David Bowie, Prince en Mick Jagger gestaan. Dat is niet mis."



"Om deze muzikale helden te eren, maak ik samen met de band een medley waarin hun nummers voorbijkomen. En ik ga ook iets van Tom Jones zingen, dat doe ik immers al jaren."



Roelvink staat in september niet alleen op het podium, hij heeft onder meer Ruth Jacott en zijn zoon Dave uitgenodigd. "Dit gaat snel uitverkocht raken hoor," zegt Roelvink. "Het zijn maar 1600 kaarten, dit is geen Ziggo Dome."



Dries Roelvink in Paradiso

Maandag 10 september

Kaartverkoop start binnenkort



