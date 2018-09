'Dolly Bellefleur en ik hebben een verleden'

Op de stoel voor het Lloyd kom ik al meteen Connie Palmen tegen. Wij zijn op driezoenenbasis, Limbo's onder elkaar, dat blijft toch een dingetje.



Ik had haar al verwacht, ze is één van de 100 Face Stories, portretten in tekst en beeld van honderd bekenden en minder bekenden, want Behind every face lies a story to be told - dat is het idee achter de populaire Facebookpagina en nu dus ook een boek.



Palmen: "Sta jij er niet in?"



Ik vertel van niet en we beamen hoe onbegrijpelijk dat is. Allemaal gebbetjes/schele kwatsj.