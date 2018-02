Dit is wat 7 eeuwen beschaving heeft gebracht: andijviestamppot

Wat opening This is Holland

Waar This is Holland, Overhoeksplein

Wie André Kuipers, Gwen Melcherts, Joost van Berkel, Gerard Ekdom, Marijke Helwegen, Marjolijn Bronkhuyzen

Wanneer donderdag 1 februari, 18.30 tot 21.00 uur



Drank en spijs **

Sfeer ****

Hans wilde eigenlijk nog een keer, nog een keer, nog een keer

Tijd voor de praatjes.



André Kuipers: "Je maakt mee wat eigenlijk niet kan. Je bent een vogel. Je voelt de wind en het spatten van water, en dat op een hoogte waarvan je zegt: ho ho, piloot."



We gaan het zien en nemen plaats in stoeltjes als van een achtbaan. Je begint meteen met de voetjes te bungelen.



Dan schuiven we naar voren, midden in een allesomvattende bioscoop. En duiken naar beneden, naar Nederland, wind in het gezicht. We glijden over de Zaanse Schans, Schiphol, Rotterdam, Naarden-Vesting. Over bossen in de herfst, waddenstrand in de zomer en een bevroren Friesland.



Schuddend in onze stoelen, door een onweer bij de Deltawerken, inclusief waterspetters. Als we over tulpenvelden scheren, kunnen we die ruiken.



Ik zit hier te genieten als een klein kind.



Natuurlijk eindigen we in Amsterdam, scherend over de grachtengordel en 't IJ en nog even hangend boven CS. Dat vuurwerk en die Disneysoundtrack is hen meteen vergeven.



Wat is Nederland een ongelofelijk mooi land. Als je een vogel bent.



