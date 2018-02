Vanavond gaat het over voyeurisme. Ik weet niet zo heel goed of je daar nog wel grappen over mag maken, maar ik ga mijn best doen.



De avond wordt gepresenteerd door Ellen Deckwitz, en dat is altijd vrolijkheid, en verder zijn er optredens van schrijvers, performers en de finishing touch, lees ik, is van het poëtisch-muzikale kleinkunstcollectief Bovenste Knoopje Open.



Als het dan toch over voyeurisme gaat, zou ik Twee Knoopjes Open doen, maar het is niet mijn keuze.



Kijk, daar ga je al.



De zaal van De Nieuwe Liefde is gevuld met uiterst jonge mensen, zowat alleen maar vrouwen ook nog, dus de rol van vieze oude oom gaat me hier gemakkelijk af.



"Welkom bij deze avond over voyeurisme," zegt Deckwitz. Ze zit op een chesterfield op het podium. "Wie wil niet een hele avond gluren? En een beetje smerig naar anderen kijken?"



Ik schrijf het ook maar allemaal gewoon op, hè.



Schrijver Basje Boer vertelt dat ze graag plukt uit haar sociale omgeving, maar als voyeur is ze ook bang om die sociale omgeving te verliezen. Daarna leest ze een kort verhaal voor. Over ontmoetingen via blikken.