'Dé leukste en mooiste snoepwinkel voor mannen'

In mijn tienerjaren droeg ik een roze overall. Een pak was voor het grootkapitaal. En de eerste keer dat ik een broek en colbert in dezelfde kleur droeg, was op mijn huwelijk. Lichtpaars, van de Hij. Gekocht door mijn moeder, want zij vreesde dat ik anders een spijkerbroek zou dragen. Ik stroopte de mouwen van het colbert op, als een hemd.



Ik wil maar zeggen, ik kom van ver.



Nu heb ik één pak, ik moet wel. Ja, eigenlijk twee, maar die is van tien kilo geleden.



Het is een fraaie snoepwinkel. Een hele wand met hemden en ook met dassen en zelfs met rollen stof. Dat is voor de man die graag op maat wordt gemaakt.



Die boekenkast is vast voor de sier, maar het blijken klappers met daarin lappen stof. Dat ken ik alleen van de tapijtwinkel. Dat rijtje echte boeken erboven (Dandy, Man op z'n best, Het boek volgens LXRY) schept ook verwarring.



Tijd om eigenaar Chris van Luxemburg erbij te halen. Van hem is de uitspraak: 'Een goed pak maakt een man zelfverzekerder en daardoor ook langer.'



Nu heb ik met 197 centimeters ­genoeg, maar een pak kan nooit kwaad. Wat kan hij een man als ik adviseren?