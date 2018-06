'De Astronaut' geland op Museumplein

Daar zweeft ie dan. Aan een stoel, met een vaas bloemen op zijn rechtervoet. De zwevende astronaut. Het kunstwerk, getiteld Self-Portrait of a Dreamer, is maakt door de Nederlandse kunstenaar Joseph Klibansky (34). Vanmiddag onthuld, 12 meter hoog, en nog de hele zomer te zien.



Twee jaar geleden stond de sculptuur al op Lowlands, vorig jaar in de beeldentuin van museum De Fundatie in Zwolle. Of naast de Ponte dell'Accademia aan het Canal Grande in ­Venetië. Amsterdam past keurig in dat rijtje.



Zeker gezien de plek: midden in de vijver op het Museumplein. Voor de beeldenliefhebber een goede locatie, want iets verderop, in de beeldentuin van het Rijksmuseum, staan de monumentale buitensculpturen van de Baskische kunstenaar Eduardo Chillida (1924-2002).



Eerbetoon

Het Zelfportret van een Dromer is onderdeel van de serie Balance, waarin Klibansky objecten laat zweven als in een droom. Het statement: we moeten altijd met verbeeldingskracht denken.