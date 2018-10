'Dat is de auto van Ziyech, wil je weten wat hij kost?'

Wat Kickboksgala Glory

Waar Johan Cruijff Arena, Arena Boulevard

Wie Wesley Sneijder, Dirk Kuijt, Frits en Barbara Barend, Najib Amhali, Giel Beelen

Wanneer zaterdag 29 september, 18.00 tot 22.30 uur



Drank en spijs **

Sfeer *

Hans keek zolang maar Fortuna tegen Ajax: jeugdliefde tegen kabbelend huwelijk.

Even verderop parkeert een zwarte Porsche. Hij laat zijn lampen aan, denk ik nog, maar die gaan even later vanzelf uit.



Het is Badr Hari. Hij stiefelt zonder te stoppen voorbij, te snel voor mijn pocketcamera. Dat is nou een gebrek aan rodeloperervaring.



Sneijder, Heitinga, Maduro, Drenthe, Levchenko en Victoria Koblenko - ze moeten allemaal nog komen.



We wachten.



"Dat is de auto van Ziyech," zegt Edwin Smulders. "Wil je weten wat hij kost?"



Niet per se, maar we staan hier nu toch. Smulders tikt het kenteken in een app. "Hier: 223.000 euro. Hij is van 1 december 2017."



Smulders heeft op zijn telefoon een gigantische database van auto's van BN'ers. "Noem maar een naam. Maakt niet uit."



Na drie uur komt alleen nog Sneijder langs gewandeld. Weer twee uur later begint het gevecht van Rico Verhoeven.



Kwartiertje.



