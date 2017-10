'Copulerend paar' niet welkom in Parijs, wel in Amsterdam

Er bestaat het risico dat het door reguliere bezoekers van de tuinen verkeerd wordt begrepen De directeur van het Louvre

"Online commentaren wijzen uit dat dit werk une vision trop brutale heeft; er bestaat het risico dat het door reguliere bezoekers van de tuinen verkeerd wordt begrepen," aldus Martinez, die ook bang was dat het kunstwerk te dicht bij een plek zou komen waar kinderen spelen.



Tere kinderziel

Het is opmerkelijk dat deze bezwaren komen van de directeur van het Louvre, een museum met veel schilderijen en beelden waarop anatomisch weinig wordt verhuld. Joep van Lieshout sprak in een reactie in Le Monde dan ook van hypocrisie.



En de angst voor de tere kinderziel wordt sterk gerelativeerd door de ervaringen met Domestikator op het terrein van de Jahrhunderthalle in Bochum. Daar is het werk onderdeel van de Ruhrtriennale en het wordt door vele klassen scholieren bezocht.



NDSM-werf

"Domestikator is vooral grappig en niet decadent," aldus Van Lieshout over zijn installatie. "En als kinderen er iets seksueels in zien, betekent het dat ze de leeftijd hebben om dat erin te kunnen zien."



Wie de installatie toch wil zien, hoeft niet ver van huis te gaan. Het werk is vanaf eind maart te zien op de NDSM-werf in Noord.



"De Domestikator is een eerbetoon aan de vindingrijkheid van de mens en de manier waarop die inzetten om de natuur te overheersen. Maar het stelt ook vragen over de wijze waarop dit gebeurt," aldus Demian De Rooij, directeur van de Stichting NDSM-werf tegen het AD.