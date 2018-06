'Bonnen aan het schrijven? Jij mag niet meer rijden!'

Ook een traditie: vieze praatjes van Tom Kellerhuis. Maar dat kon dit jaar weleens meevallen.



Zijn openingswoorden: "Ik blijf niet lang, ik heb een date om half ­negen."



De leeftijd laat zich ongetwijfeld raden. Daar is nog een leuk liedje over gemaakt, over de dienstplichtige leeftijd in n-n-n-n-n-'nam.



Het begint te regenen, nog zo'n traditie op deze Zomerborrel. Grote baas Martijn Griffioen: "We hebben nog nooit goed weer gehad."



Vandaar die steeds uitdijende partytent, met daarin een dj in een oude Volkswagen, een rood met zwarte. Ik schuil onder de klep van de loempiacaravan. Hoe vaak krijg je die kans nou?



Ik sta wat in mijn blocnote te schrijven en dan begint het.



"Ga je zo voorlezen?"



"Je hebt tegenwoordig van die handige dingen met toetsjes."



Je zou toch zeggen dat het in deze contreien niet zo'n heel raar beeld is: iemand maakt aantekeningen.



De opmerkingen blijven maar ­komen, onevenredig vaak. Op een gegeven moment ben ik ze maar gaan opschrijven - daar was ik toch net mee bezig.