'18 karaats is high end, dat moeten we celebraten'

"Voor ons is dit een ding. Twintig jaar Buddha to Buddha, en Buddha to Buddha is zilver. Dan is het tijd voor de volgende stap. En dat is goud. Goud is echt, alright, the next level."



Balak praat veel en veel sneller dan ik kan schrijven, maar volgens mij heb ik het wel zo ongeveer.



Het eerste exemplaar is voor ­Danie Bles, personal shopper en stylist van bekend Nederland. ­"Danie is dé belichaming van Buddha to Buddha-goud. Ze is ­sophisticated, ademt fashion, ze heeft een edgy randje en toch is ze vrouwelijk."



Oké, deze quote moest hij herhalen. En daarna nog eens. Ondertussen ben ik erg benieuwd naar Danie Bles.



Daar is ze al, naast de zwarte vitrine met doek. Balak spreekt lovend over haar. Ik herken belichaming, sophisticated, fashion en vrouwelijk, maar sterk en smaakvol zijn nieuw voor me.



Het doek gaat naar beneden. ­Applaus voor de collectie.