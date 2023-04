Zwitserland aangewezen als gastland van EK vrouwen 2025

Sarina Wiegman veroverde in 2022 met Engeland de Europese titel. Beeld Getty Images

De beoogde speelsteden zijn Genève, Zürich, Bern, Basel, Thun, Luzern, Sion en St. Gallen.

Het toernooi gaat vier weken duren en wordt gespeeld in de maanden juni en juli van 2025. Er nemen zestien landen deel. “Dit is een historische dag voor Zwitserland en voor het vrouwenvoetbal,” zo reageerde de voetbalbond van het land. “Het zal de ontwikkeling van deze sport alleen maar ten goede komen.” In 2008 organiseerde Zwitserland al eens het EK voor mannen, in samenwerking met Oostenrijk. In 1954 vond in Zwitserland het wereldkampioenschap mannenvoetbal plaats.

Vorig jaar vond het EK in Engeland plaats. De Engelse voetbalsters wonnen toen onder leiding van bondscoach Sarina Wiegman in Wembley de Europese titel. Vier jaar eerder had Wiegman met Nederland ook al het EK in eigen land gewonnen. De Oranjevrouwen bleven als titelverdediger in Engeland steken in de kwartfinales.

Komende zomer is in Australië en Nieuw-Zeeland het WK voetbal voor vrouwen. De Nederlandse voetbalsters hebben zich daarvoor geplaatst en spelen in de poule tegen Portugal, Vietnam en de Verenigde Staten.

Nederland heeft zich samen met Duitsland en België kandidaat gesteld voor de organisatie van het WK 2027.