Zwemmer Arno Kamminga leeft weer op: ‘We hebben roofbouw gepleegd tijdens de lockdowns’

Arno Kamminga op de 200m schoolslag op de WK langebaanzwemmen in Boedapest, in juni 2022. Beeld AFP

Een kleine trainingsachterstand, het zijn de enige zorgen van Arno Kamminga. Gelukkig kan hij het goed verklaren. Bijna zes maanden stond zwemmen ‘op een laag pitje’, in het jaar na zijn twee zilveren olympische plakken. Een dikke maand ging hij zelfs helemaal het water niet in. “Het moeilijkste om te doen voor een zwemmer. Maar het was nodig.”

Pas sinds januari traint hij weer voluit. En als hij nu de verhalen van anderen hoort, is hij blij dat hij het gedaan heeft, lang uit het water blijven. Neem directe rivaal Adam Peaty, die voorlopig geen wedstrijden zwemt. De Brit is zwemmoe, zichzelf niet, zoekend naar plezier. Kamminga hoort het vaker. “Collega’s die ook medailles haalden in Tokio en nu zeggen dat het ze allemaal niets doet, of ze nu winnen of verliezen. Nou, dan ben ik vooral heel blij met de keuzes die ik heb gemaakt.”

Geleefd als een kluizenaar

Het traject na Tokio beleefde de 27-jarige schoolslagzwemmer uit Katwijk als een wilde, chaotische rit. “Corona heeft alles in een snelkookpan gestopt. Ik heb anderhalf jaar lang, van lockdown tot Spelen, als een kluizenaar geleefd. De enige mensen die ik zag, waren mijn teamgenoten. En dan kom je thuis met twee medailles en slaat het ineens door naar de andere kant. Van helemaal niks en niemand zien, naar alles en iedereen die wat van je wil. Superleuk, maar dat contrast was zo groot.”

“Ik kwam in een heel gekke wereld. We hebben zoveel opofferingen moeten doen tijdens die lockdowns. Iedereen heeft dat maar opzij geschoven, maar dat komt er toch een keer uit. Daar kon je je niet op voorbereiden. Ik was gewoon non-stop moe, van al die prikkels.’’

‘Limieten halen geeft rust’

En hij niet alleen. “Ik kan er zo tien opnoemen die echt even opgebrand zijn geweest. Ook Caeleb Dressel, echt grote namen,” vertelt bondscoach Mark Faber, die daarom extra de nadruk op balans legt richting de volgende Spelen in Parijs (zomer 2024). Vijf kwalificatiemomenten heeft hij ingetekend, verdeeld over twee blokken. Topzwemmers die in orde zijn, zijn idealiter al vroeg zeker van hun olympische ticket. “Dan krijg je de beste voorbereiding en blijf je weg van limietenjacht, want dat is nooit goed voor de prestaties. Snel de limieten binnen, rust in de tent.”

Wat niet helpt is dat de zwemsport nog steeds kampt met een door de pandemie in elkaar geschoven kalender, vol inhaalwedstrijden. Na het WK in het Japanse Fukuoka (juli) volgt ook nog het uitgestelde corona-WK in Qatar (februari 2024). “Sporttechnisch is al dat inhalen verre van ideaal. Dat was vorig jaar ook al zo, met vier toernooien in negen maanden. Het is roofbouw geweest. Met de lessen van toen gaan we dat nu anders aanvliegen,” aldus Faber, die voor zijn toppers alvast een streep heeft gezet door het EK kortebaan in december.

Trainingsachterstand

Op training op Curaçao voelde Kamminga in februari het oude, vertrouwde gevoel langzaam weer boven komen. Hoe zwaarder de arbeid, hoe meer hij genoot. “Dat was voor mij wel het punt dat ik dacht: ja, het klopt weer.”

Vorige maand in Marseille dook hij al onder de olympische limiet op de 200 meter schoolslag. Bij de Eindhoven Qualification Meet wil hij dit weekend weer wat verder zijn. “Ik had eerder kunnen beginnen, maar heb er juist bewust voor gekozen om wat langer rust te pakken. Ik had nu de tijd om er wat langer uit te gaan met het oog op Parijs. Ik heb nog een kleine trainingsachterstand nu, het moet wat stabieler. Maar als ik te snel was begonnen en ik had er nu nóg een keer uit gemoeten, dan was het pas echt lastig geworden. Dat zie ik nu bij anderen gebeuren. En dan zit je toch in een vervelendere situatie.”