Zwemmer Arno Kamminga deelt mee in zilvervloot na rotjaar: ‘Deze medaille is heel fijn’

In een bijzondere finale van de 100 meter schoolslag tikten maandag drie zwemmers als tweede aan. ‘Deze medaille is heel erg fijn,’ zegt Arno Kamminga, die na een lastig jaar bij de WK langebaan in Japan opnieuw zilver omgehangen kreeg.

“Ik werd wakker met flink wat spierpijn van de eerste races. Gelukkig hebben wij geen drie weken Tour de France, ik wil niet weten hoe wielrenners wakker worden in de derde week,” zegt Arno Kamminga met een lach als het na de dopingcontrole inmiddels tegen middernacht loopt en hij de laatste plichtplegingen met de pers heeft. “Dit is fijn slapen gaan zo.”

Het veld ligt dicht bij elkaar, zag Kamminga zondag al na zijn gewonnen halvefinalerace. Maar zo op elkaar is een unicum. Kamminga tikte maandag precies op hetzelfde moment aan als de schoolslagtenoren Nicolo Martinenghi (uittredend kampioen uit Italië) en Nic Fink (regerend wereldkampioen kortebaan uit Amerika) in de banen links en rechts van hem.

“Ik wist dat ik het op de laatste meters moest doen, dat is mijn sterke punt. Ik heb geracet met hart en ziel, dat heeft me een geweldige zilveren medaille opgeleverd samen met twee anderen. Ik heb alleen invloed op mijn eigen race, dus het maakt mij totaal niet uit dat zij er ook eentje hebben.”

Diep gezeten

Opnieuw mondiaal zilver dus op de 100 meter schoolslag, na de Olympische Spelen van 2021 en de WK van 2022. Tijdens dat toernooi van een jaar geleden werd Kamminga ziek en vervolgens bleef hij maar kwakkelen. Fysiek en mentaal bleek hij opgebrand.

Kamminga heeft echt diep gezeten, bekende zijn trotse coach Mark Faber nadat hij zijn poulain met zijn medaille om zijn nek een knuffel had gegeven. “Ik heb echt wel eens gedacht: wat moeten we doen om hem daar weer uit te krijgen? Hij kon zichzelf een dienst bewijzen als hij nu de race zwemt die maximaal haalbaar is. Dat heeft hij ook gedaan,” aldus Faber. “Dit geeft hem een ontzettende boost.”

Kamminga (27) kwam desgevraagd zelf ook terug op het lastige jaar dat hij achter de rug heeft. “Er zaten veel uitdagingen, lastige momenten en tegenslagen in. Terugkomen nadat je niet alleen een half jaar stil hebt gelegen maar het lichaam ook nog moet herstellen. Het is veel leuker om bezig te zijn met het finetunen van de laatste procenten dan opnieuw beginnen onderaan de ladder.”

“De weg gaat omhoog, maar zit wel vol hobbels. Om dan zo’n rotjaar af te sluiten met zilver op de WK – wat sowieso al bijzonder is – is toch echt heel fijn en een bevestiging dat we de juiste keuzes maken. Dan was het het allemaal waard.”

Werk eerst slim en dan hard

Kamminga is een gevalletje van hard werken verslaat talent, als talent niet hard werkt. Zijn basis is goed waardoor hij na een aantal maanden serieus trainen alweer kon meestrijden om de prijzen. “Ik heb geen internationale jeugdtoernooien gezwommen. In dat opzicht kun je zeggen dat ik minder talent heb dan anderen.”

“Nu het zo goed gaat zeggen mensen dat ik talent heb. Dus ja, wat is dan talent? Mijn credo is ‘werk eerst slim en dan hard’. Zoek de juiste mensen om je heen, denk over dingen na en doe ze bewust. Pas als je dat goed hebt ingevuld, ben je duurzaam bezig en kun je hard trainen.”

De Chinees Haiyang Qin was in de Marine Messe Fukuoka met een Aziatisch record van 57,69 buiten bereik. Achter wereldrecordhouder Adam Peaty, die een break van het zwemmen heeft genomen, zijn Qin en Kamminga de enige leden van de sub-58-groep. Op dit moment heeft de Noord-Hollander wel een dikke seconde te overbruggen.

Daar maakt hij zich nog geen zorgen om. “Een extra concurrent voor Parijs, hij zwemt hier een tiende harder dan mijn pr. Als ik in goeden doen doe wat ik denk dat ik kan, wordt het een mooie olympische race. Daarvoor lig ik op schema.”

Marcel Wouda blijft voorlopig de enige Nederlandse wereldkampioen bij de mannen in het olympische 50 meterbad. Hij won in 1998 goud op de 200 meter wisselslag. Kamminga krijgt later deze week nog een kans op de 200 meter schoolslag. Na een hersteldag volgt woensdag eerst de gemengde wisselslagestafette, het onderdeel waarop Nederland bij de vorige WK brons won. “Zeker weten dat ik lekker wakker word morgen na een heerlijke nacht met deze medaille naast me.”