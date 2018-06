Zweden met Toivonen en Berg tegen Zuid-Korea

Frankrijk wint met moeite van Australië

Met veel moeite heeft Frankrijk het eerste optreden op het WK gewonnen. Het elftal van bondscoach Didier Deschamps brak pas in de slotfase het verzet van een dapper strijdend Australië (2-1).



De videoscheidsrechter speelde en grote rol in het duel tussen één van de favorieten voor de eindzege en het Australië van bondscoach van Bert van Marwijk. Hij oordeelde in de 58e minuut dat Josh Risdon in zijn eigen strafschopgebied toch een overtreding had gemaakt op Antoine Griezmann. De spits van Atletico Madrid benutte de strafschop zelf (1-0).



Met dank aan doellijntechnologie was ook goed zichtbaar dat een inzet van Paul Pogba in de tachtigste minuut via de onderkant van de lat achter de doellijn stuiterde (2-1).



Australië kwam in de 62e minuut op gelijke hoogte (1-1) door een benutte penalty van Mile Jedinak. Hij mocht van elf meter aanleggen nadat Samuel Umtiti in een vlaag van verstandsverbijstering de bal met de hand had beroerd.