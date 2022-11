Zwarte Pieten bij Volendam-FC Utrecht wekken woede bij Xavier Mbuyamba: ‘Die horen hier niet’

Xavier Mbuyamba. Beeld Erik Pasman/Pro Shots

“Ik vind dat ze niet het stadion binnen mogen komen,” zei Mbuyamba na afloop van de wedstrijd tegen de NOS. “Ik zag het al toen ik het veld opliep. Dat was de reden dat ik niet naar het publiek klapte. De mensen moeten niet op deze manier naar de wedstrijd komen. Ik snap het niet, maar ik blijf gewoon voetballen.”

In Volendam is veel te doen rond Zwarte Piet, die tot woede van veel mensen in het vissersdorp sinds dit jaar geen deel meer uitmaakt van het feest.

Mbuyamba werd gesteund door trainer Wim Jonk, die zei geschrokken te zijn van de Zwarte Pieten op De Dijk. “Ik vind dat het niet thuishoort in een voetbalstadion; daar moeten we met voetbal bezig zijn.” De oud-international snapte het gevoel en de worsteling van Mbuyamba. “Ik vind dat ontzettend vervelend. Dit hoort niet.”

‘Niet positief’

FC Volendam heeft in een verklaring afstand genomen van de actie van zo’n veertig supporters die als Zwarte Piet op de tribunes stonden. In het Noord-Hollandse dorp Volendam woedt al geruime tijd een stevige discussie over Zwarte Piet.

‘Rond de wedstrijd FC Volendam-FC Utrecht heeft een kleine groep toeschouwers actie gevoerd met betrekking tot de zwartepietendiscussie. FC Volendam neemt afstand van deze actie,’ staat in een verklaring van de club. ‘De spelers van FC Volendam hebben tevens aangegeven de actie niet als positief te hebben ervaren.’