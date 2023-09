Zware loting voor Ajax met Marseille, Brighton en AEK Athene als tegenstanders in Europa League, speelschema ook bekend

Ajax in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Beeld ANP

De Amsterdammers zaten in pot 1 en ontliepen daarmee ploegen als Liverpool, AS Roma en West Ham United. Toch wordt het met Marseille en Brighton als tegenstanders bepaald niet makkelijk voor Ajax.

“Ik vind het mooie tegenstanders,” zei Ajaxtrainer Maurice Steijn vrijdag in een reactie op de loting. “Ik hou wel van uitdagingen. Ik lees dat onze groep al ‘de poule des doods’ wordt genoemd.”

Pittige loting

“Brighton was de grote verrassing. Guardiola vindt ze soms het beste voetbal van Engeland spelen. Dat zegt wel iets. Olympique de Marseille heeft ook een sterke ploeg en AEK Athene stond afgelopen week met een voet in de Champions League toen ze alsnog door Antwerp werden uitgeschakeld. Het is een pittige loting. Maar we gaan met volle overgave de strijd aan.”

De poulefase begint op donderdag 21 september. Om direct de achtste finale van de Europa League te bereiken, moet Ajax groepswinnaar worden. De nummers 2 spelen een tussenronde. Als Ajax als derde eindigt in de groep, daalt de ploeg af naar een tussenronde in de Conference League.

De club verloor donderdag in de eigen Johan Cruijff Arena met 1-0 van Loedogorets, maar kwalificeerde zich dankzij de 1-4-zege van de week ervoor in Bulgarije alsnog voor de poulefase.

Speelschema

De UEFA heeft zaterdag het speelschema bekendgemaakt voor de groepsfase van de UEFA Europa League. Donderdag 21 september: Ajax – Olympique Marseille (21:00 uur)

Donderdag 5 oktober: AEK Athene – Ajax (18:45 uur)

Donderdag 26 oktober: Brighton & Hove Albion – Ajax (21:00 uur)

Donderdag 9 november: Ajax – Brighton & Hove Albion (18:45 uur)

Donderdag 30 november: Olympique Marseille – Ajax (21:00 uur)

Donderdag 14 december: Ajax – AEK Athene (21:00 uur)

Loting Europa League Groepsfase Groep A

West Ham United, Olympiakos, SC Freiburg, Backa Topola Groep B

Ajax, Olympique Marseille, Brighton & Hove Albion, AEK Athene Groep C

Rangers FC, Real Betis, Sparta Praag, Aris Limassol Groep D

Atalanta Bergamo, Sporting Portugal, Sturm Graz, Raków Częstochowa Groep E

Liverpool, Lask Linz, Union St. Gillis, Toulouse Groep F

Villarreal, Stade Rennais, Maccabi Haifa, Panathinaikos Groep G

AS Roma, Slavia Praag, Sheriff Tiraspol, Servette FC Groep H

Bayer Leverkusen, Qarabag, Molde FK, BK Häcken

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: