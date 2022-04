Zware knieblessure Zakaria Labyad: middenvelder niet meer in actie voor Ajax

Zakaria Labyad. Beeld ANP

De kans dat de 29-jarige Labyad überhaupt nog in actie komt voor Ajax is uitgesloten. Het aflopende contract van de aanvallende middenvelder is eind vorige maand formeel opgezegd. De oud-speler van onder meer PSV, Utrecht en Vitesse kon daardoor transfervrij op zoek naar een nieuwe werkgever. Labyad kan na zijn revalidatie zodoende transfervrij op zoek naar een andere club. Het is nog niet duidelijk hoelang hij uit de roulatie is.

Labyad kwam dit seizoen, mede door blessures, slechts twee keer in actie voor Ajax. De zesvoudig Marokkaans international werd in 2018 overgenomen van FC Utrecht. Afgelopen seizoen was hij nog goed voor vijf goals en vijf assists in de eredivisie. Hij 544 officiële duels voor Ajax.