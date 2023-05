Zware Giro ideale voorbereiding voor Bauke Mollema: ‘Zit ik erdoorheen, dan denk ik aan de Tour’

Bauke Mollema houdt wel van de Giro: ‘Al die chaos, typisch Italiaans.’ Beeld Getty Images

Vergeet de pittoreske plaatjes, stralende rondemissen, een peloton in de zon en die suikerzoete roze trui voor de winnaar. De Giro heeft namelijk ook een schaduwkant. En wie Bauke Mollema vraagt naar zijn liefde voor de Giro, krijgt een eerlijk antwoord.

“Ik hou wel van de Giro. Al die chaos, typisch Italiaans. Dat vind ik juist mooi, maar aan de andere kant vind ik het een shitkoers. Zo zwaar, zeker die laatste week met al die bergetappes. Als je dan ook nog eens pech hebt met het weer... Ik heb jaren gehad dat ik er in die laatste week echt helemaal doorheen zat. Maar dan denk ik aan de Tour de France, want ik weet dat ik vaak goed uit de Giro kom. Dan blijf ik maar doorgaan, ook al zit ik er helemaal doorheen en heb ik niks meer in mijn lijf.”

Nog geen Giroritzeges

Mollema heeft ooit eens laten vallen dat hij graag etappes wil winnen in alledrie de grote ronden. Nou heeft hij al eens een rit gewonnen in de Vuelta (2013) en in de Tour zelfs twee (2017 en 2021), maar juichen in de Giro lukte hem in vijf deelnames nog nooit.

Voorafgaand aan zijn zesde Giro tempert Mollema de verwachtingen. “Eigenlijk denk ik dat de kans steeds kleiner wordt. Nu gaan Giulio Ciccone en Mads Pedersen mee als kopmannen. Pedersen zal voor de overgangsetappes gaan. Ciccone voor het klassement of ook voor ritzeges en dan misschien proberen juist terug te komen in het klassement. Ik zal veel rijden ter ondersteuning van deze twee kopmannen.”

Klein kansje

Maar Mollema zou Mollema niet zijn als hij niet toch een klein kansje zag om in een ontsnapping te komen. “Het zullen er misschien twee zijn, niet veel meer. En dan niet een bergetappe in de laatste week.” Hij zegt het routeboek nog niet minutieus bestudeerd te hebben. Toch noemt hij uit het blote hoofd twee etappes die hem op het lijf geschreven zijn. “In de tweede week zijn er wel een paar interessante ritten. Bijvoorbeeld etappe 8, de dag voor de tijdrit. En de etappe naar Bergamo.”

Ook als eigen succes uitblijft, is het volgens Mollema zinvol de Giro te rijden. “Want ik kom vaak goed uit een grote ronde. Daarom rij ik na de Tour ook vaak goed in de Clásica de San Sebastián. Na de Tour voel ik me ook vaak nog het hele najaar goed. In de laatste week van de Giro merk ik al dat mijn hartslag eigenlijk niet meer omhoog komt. Inspanningen van drie of vijf minuten met hoge hartslag, dat is helemaal weg. Ik kan wel tempo rijden en doorrijden, dus op tijd binnenkomen is geen probleem. Wel voel ik algehele vermoeidheid. Maar dat betaalt zich later terug. Dan moet ik na de Giro wel goed rusten. Vaak heb ik daarna een week dat ik bijna helemaal niet fiets. Vorig jaar volgens mij maar 90 kilometer. Een keer een uurtje en nog een keer twee uurtjes.”

Veel liever de Giro

De Giro als Tourvoorbereiding is de laatste jaren een vast gebruik geworden voor Mollema. Ook in 2017 en 2021, toen hij beide keren een Touretappe won. Het past ook beter in zijn leven met drie kinderen thuis. “Na de Giro ben ik drieënhalve week thuis, dat is fijn. Ook na de Tour ben ik vaak wat langer thuis, Ik ben liever een maand weg en dan een hele maand thuis, dan dat het versnipperd is. En ik rij gewoon graag twee grote ronden. Het alternatief is de Ronde van Romandië en dan daarna Critérium du Dauphiné of de Ronde van Zwitserland. Dan rij ik veel liever de Giro. In zwaarte niet te vergelijken met wedstrijden van een week, en een grote ronde blijft een mooi avontuur waar van alles op je afkomt.”