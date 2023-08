Zwak Ajax verliest van Loedogorets: weinig stabiliteit in de ploeg en weinig kijkplezier

Ajax plaatst zich voor hoofdtoernooi Europa League. Beeld Pro Shots / Marcel van Dorst

Op de dag dat Ajax warmliep voor het Europese onderonsje werd achter de schermen hard gewerkt aan de elfde aankoop van dit seizoen. De komst van Sivert Mannsverk, een 21-jarige Noor van Molde FK, kondigde zich woensdag al aan. Toen verklapte trainer Maurice Steijn dat er ‘nog wel iets stond te gebeuren’. Verbloemende taal voor een aanstaande transfer.

Mannsverk ging donderdag in Amsterdam door de medische molen en alle punten en komma’s in zijn vijfjarige contract werden nog eens nagelopen. Zes miljoen moet de speler van Molde FK kosten, en met bonussen erbij acht miljoen.

Concurrentiestrijd

Het is een opvallende aankoop, alweer een. Mannsverk is verdedigende middenvelder. Op die positie liet Ajax de 20-jarige Kian Fitz-Jim onlangs op huurbasis vertrekken naar Excelsior. Een andere eigen jeugdspeler die als controlerende middenvelder een mooie toekomst wordt voorspeld, Silvano Vos, kreeg van Steijn te horen dat hij nog tekortkomt in de concurrentiestrijd met Branco van den Boomen en Benjamin Tahirovic, het duo dat donderdag tegen Loedogorets een matige prestatie leverde.

Vos (18) hoopte dit seizoen op zijn doorbraak, maar met Mannsverk erbij wordt die kans nog weer wat kleiner. Steijn vindt dat het talent zich een jaar bij Jong Ajax moet profileren. “Een speler moet klaar zijn voor het grote werk. En het elftal moet er ook klaar voor zijn. Als een elftal stabiliteit mist, kun je een jonge voetballer ook kapotmaken.”

Snel maar onzorgvuldig

Die stabiliteit is er zeker nog niet. Een week geleden won Ajax eenvoudig in Bulgarije (1-4) dankzij een opleving van Mohammed Kudus die in zijn laatste optreden voor de club drie keer scoorde. In de Johan Cruijff Arena lukte er weinig. Carlos Forbs speelde als rechtsbuiten, maar hij is geen Kudus. Snel is hij zeker, maar ook nog onzeker en onzorgvuldig in zijn acties.

Op de tribune zaten veel andere aankopen van technisch directeur Sven Mislintat: verdedigers Josip Sutalo en Gastón Ávila en de aanvallers Georges Mikautadze en Chuba Akpom. Ze zijn vermoedelijk alle vier zondag beschikbaar tegen Fortuna Sittard.

Weinig creativiteit

Ajax miste creativiteit op het middenveld en in de aanval. Steven Berghuis had daar een bijdrage aan kunnen leveren, maar hij was grieperig in de aanloop naar de wedstrijd. Steijn hield hem een uur op de bank. De trainer greep in de rust wel in. Net als tegen Excelsior (2-2) haalde hij Van den Boomen uit de ploeg. Davy Klaassen was zijn vervanger.

Het kijkplezier nam er niet door toe, behalve als Forbs het weer eens op een rennen zette. Dat was soms amusant, maar het leidde niet tot doelpunten. Van aanvoerder Steven Bergwijn ontbrak elk spoor, dat gold eigenlijk ook voor spits Brian Brobbey.

Fluitconcert

Met Berghuis voor Forbs wilde Ajax het publiek in het laatste halfuur nog wat voorschotelen, een zege op zijn minst. Maar binnen een paar minuten lag de bal er aan de andere kant in. Doelman Jay Gorter, een week geleden nog uitblinker, was kansloos op de inzet van Mattias Tissera.

De schade werd nog groter met het wegvallen van Bergwijn, die in de 69ste minuut geblesseerd naar de kant moest. De 18-jarige Belg Mika Godts loste hem af. Het publiek in de Arena was er toen eigenlijk al klaar mee. De eerste fluitconcertjes van het seizoen klonken. En die klonken soms overtuigender dan het spel van Ajax was. Wat Steijn al wist, kreeg hij donderdag bevestigd: het wordt een flinke klus om zijn vreemdelingenlegioen tot een geheel te smeden.