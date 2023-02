Zwak Ajax mag VAR bedanken voor gelijkspel tegen Union Berlin

Beeld Pro Shots / Stefan Koops

Ajax was na het ontslag van Alfred Schreuder even opgeleefd onder interim-trainer Heitinga, maar na drie overwinningen in de eredivisie en één in het bekertoernooi zakte de ploeg in de strijd om een plek in de achtste finales van de Europa League door de ondergrens. Het wordt volgende week een zware klus om het taaie Union in eigen stadion op de knieën te krijgen.

Het was tamelijk armoedig wat de twee teams het publiek gisteravond te bieden hadden. Na drie kwartier stond Ajax zelfs nog op nul doelpogingen.

Sterke counterploeg

Heitinga had voor deze wedstrijd tegen de fysiek sterke counterploeg gekozen voor Mohammed Kudus als aanvallende middenvelder, maar de Ghanees kwam een groot deel van de partij amper aan de bal. Dat gold eigenlijk voor alle offensieve spelers van Ajax, van wie Steven Bergwijn daar ook nauwelijks moeite voor deed. In een interview voorafgaand aan deze wedstrijd gaf hij nog aan dat hij door de vorige trainer Alfred Schreuder vaak verkeerd was gebruikt (‘Ik ben geen rechtsbuiten’), maar ook op de linkerflank bakte Bergwijn er weinig van. Met zijn snelheid zou hij eigenlijk voor de diepgang moeten zorgen, zoals ex-Ajacied Sheraldo Becker die wel geeft aan Union Berlin.

Becker is geen hoogvlieger, maar hij hield de defensie van Ajax behoorlijk bezig. De Amsterdammer, die via ADO en PEC Zwolle in Berlijn is neergestreken, heeft dit seizoen inmiddels zeven keer gescoord in de Bundesliga. Hij was in de Johan Cruijff Arena dicht bij een treffer. Zijn schot uit de tweede lijn werd in de doelmond gekeerd door verdediger Jurriën Timber.

Union Berlin is de revelatie in het Duitse voetbal. De ploeg staat onder leiding van de aimabele Zwitser Urs Fischer op de tweede plek, slechts een puntje achter recordkampioen Bayern München. De selectie is geroutineerd, maar kwalitatief niet hoogwaardig. Tegen Ajax stond Morten Thorsby in de basis, in het verleden een nuttige speler van Heerenveen, maar ook niet meer dan dat. De Noor bezorgde de Ajax laatste linie echter handen vol werk.

Brian Brobbey

Niet voor het eerst voelde Heitinga zich halverwege het duel al geroepen om zijn aanvankelijke strijdplan te veranderen. Linksback Owen Wijndal, onzeker aan de bal, niet vrij in zijn hoofd, moest plaatsmaken voor spits Brian Brobbey. Kenneth Taylor zakte een linie naar achteren, net als spits Tadic. Het bracht in elk geval een beetje leven in de brouwerij in een wedstrijd die door de gebrekkige opbouw van Ajax, en een gebrek aan durf ook, qua amusementswaarde ver beneden peil was.

De meeste doelpogingen en de betere kansen waren oom in de tweede helft voor de Duitsers. Een vrije trap van Josip Juranovic werd gekeerd door Gerónimo Rulli. De Argentijnse keeper had even later ook goed het oog in een duikkopbal van Thorsby. De Noor leek in de 65ste minuut wel de openingstreffer te maken. Hij nam de bal aan in het strafschopgebied en kroop tussen Taylor en Edson Álvarez door. Op zijn schot had Rulli nu geen verweer, maar de VAR constateerde bij het bekijken van de beelden een overtreding van Thorsby, die hands had gemaakt toen hij de bal met de borst wilde controleren.

Een kwartier voor tijd mocht Davy Klaassen nog invallen, voor zijn 70ste Europese wedstrijd voor Ajax, maar er viel in die fase weinig eer meer te behalen. Met een vleugje opportunisme doken de Amsterdammers nog wel een paar keer in het Duitse strafschopgebied op, maar in de counter was Union net zo gevaarlijk, of ongevaarlijk. Want de 0-0 was een uitslag die dit zouteloze duel verdiende.