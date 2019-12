Zuidoost United maakt gehakt van SDZ: 16-0

Een training van voetbalvereniging SDZ, dat met 16-0 verloor van Zuidoost United. Beeld Marc Driessen

Amateurvoetbal

Een opmerkelijke uitslag in de zaterdag vierde klasse D. Zuidoost United won de uitwedstrijd bij het geplaagde SDZ (onder andere racisme en geldproblemen) met liefst 16-0. Door de grote overwinning heeft Zuidoost United nog maar een punt minder dan koploper De Volewijckers. De club uit Noord leed uit bij ZSGOWMS de eerste nederlaag van het seizoen: 3-2. Zuidoost United heeft een wedstrijd minder gespeeld dan De Volewijckers en een veel beter doelsaldo dan de concurrent: +46 om +33. SDZ staat na de oorwassing op tiende plaats en heeft met 52 tegendoelpunten na 10 duels de meest gepasseerde verdediging van de dertien clubs in de klasse.

De competitie in de tweede divisie is nog niet op de helft, toch is er al een transfer voor volgend seizoen te melden. AFC-verdediger Thomas van den Houten vertrekt komende zomer bij de Amsterdamse club en gaat naar Spakenburg. De 29-jarige speler, die in het verleden profvoetballer was bij Telstar, is bezig aan zijn derde seizoen bij AFC en werd vorig seizoen met de club kampioen van de tweede divisie. Met Van den Houten in de ploeg won AFC dit weekeinde door twee doelpunten van Raily Ignacio met 2-0 thuis van Kozakken Boys.

Ook het eerste zaterdagelftal van AFC boekte een zege. De derby in de zaterdag eerste klasse A bij koploper WV-HEDW werd met 2-1 gewonnen. WV-HEDW kwam in de eerste helft door een doelpunt van Tim Correia op 1-0, maar AFC maakte vlak voor rust gelijk. Scheidsrechter Franklin Berg bestrafte WV-speler Nick Lammers voor een vermeende elleboogstoot in het strafschopgebied en legde de bal op de stip. Lammers kreeg bovendien een rode kaart. Thierry van der Kooye benutte de strafschop. Tegen de tien spelers van WV maakte Syrano Morrison in de tweede helft de 2-1. Door de nederlaag zakt WV naar de tweede plaats met een punt minder dan koploper Scherpenzeel, AFC staat zesde.

OFC heeft slechte zaken gedaan in de zondag derde divisie. De club uit Oostzaan verloor thuis met 2-1 van Dongen (doelpunt OFC van Tim Freriks). OFC blijft, ondanks de nederlaag, op de tweede plaats staan. De achterstand op koploper Oss 1920 is wel opgelopen tot zeven punten.

Hockey

De derby tussen de hockeyers van Pinoké en Amsterdam is in een 1-1 gelijkspel geëindigd. De Belg Alex Hendrickx zette Pinoké op voorsprong. De gelijkmaker was van zijn landgenoot Tanguy Cosyns. Pinoké staat op de zevende plaats in de mannen hoofdklasse, Amsterdam teleurstellend achtste. Hurley blijft na de 5-1 nederlaag thuis tegen koploper Bloemendaal voorlaatste. Het doelpunt van Hurley werd gemaakt door PhilipThiadens.

De hockeysters van Amsterdam hadden een gemakkelijke middag tegen hekkensluiter HGC. Het werd in Wassenaar 9-1 voor de regerend landskampioen. Charlotte Vega (drie), Eva de Goede (twee), Ilse Kappelle (twee), Lauren Stam en Marijn Veen maakten de doelpunten voor Amsterdam, dat na een moeizame start van het seizoen op de derde plaats staat in de vrouwen hoofdklasse. Hurley won door doelpunten van Roos Drost en Gitte Michels met 2-1 van HDM en staat op de vijfde plaats. De hockeysters van Pinoké kwamen niet in actie, de uitwedstrijd tegen Oranje-Rood werd afgelast.

Korfbal

Blauw-Wit heeft thuis tegen titelkandidaat PKC net niet voor een stunt kunnen zorgen. De club uit Papendrecht was met 29-28 nipt te sterk. Loraine Vissers werd met acht doelpunten topscorer aan de kant van Blauw-Wit, dat met één punt uit vier wedstrijden op de voorlaatste plaats staat. Komend weekeinde staat in Wormer de ontmoeting tegen een plaats hoger staande Groen Geel op het programma.