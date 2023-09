Zucht naar revanche brengt succesvol roeiduo weer samen: ‘Op dit moment zijn we beter dan ooit’

Na het zilver op de Olympische Spelen van Tokio gingen de roeiers Stef Broenink (32) en Melvin Twellaar (26) hun eigen weg. Inmiddels zitten ze toch weer samen in de boot. En gaan ze deze week in Belgrado niet alleen voor de wereldtitel, maar komend jaar ook voor olympisch goud in Parijs.

De vergelijking met een relatiebreuk wordt gemaakt. “Begrijpelijk,” zegt Stef Broenink. “We waren best lang samen. Maar zo voelde dat niet. We hadden geen ruzie, er was geen pijn.”

Melvin Twellaar: “Het was onwennig.”

Niet zo gek: Broenink en Twellaar, die in 2019 samen hun eerste meters in de dubbeltwee maakten, zagen elkaar vaker dan hun partner. In een periode die je zonder meer als intens kunt omschrijven. “En dan zie je elkaar ineens niet meer. Dat is gek.”

Ontelbare hotelkamers

Ze hielden nog wel contact. Maar niet in de mate zoals in de aanloop naar de Spelen van Tokio. Waar niet alleen ontelbare hotelkamers werden gedeeld, ook een hoop lief en leed.

Dat werd later vooral twijfel. Met name bij Broenink. Want hoe mooi het ook was, hoeveel er nog mogelijk was na het zilver van Tokio twee jaar geleden, de oud-Apeldoorner was er klaar mee na alles wat hij had meegemaakt: de stress, de lange voorbereiding, de strenge anticoronamaatregelen in Japan.

Twellaar: “Jij had het echt nodig, een stapje terug.”

Broenink: “Ik kon het niet nog een keer opbrengen. Bovendien wilde ik mijn studie Life Science & Technology afmaken.”

En dus nam Broenink de beslissing waar Twellaar al een klein beetje rekening mee hield. Maar het was beslist niet uit het oog en uit het hart, zegt hij er meteen achteraan. “We hebben samen zoiets vets meegemaakt. Dat schept een band voor het leven. Daarom had ik ook niet gevoel dat het een einde van iets was.”

Succesvol avontuur

Terwijl Broenink in de boeken dook en aan zijn PhD begon, bleef Twellaar doorroeien en doorgroeien. Zo pakte de Amsterdammer een jaar later in de skiff de Europese titel in München, gevolgd door zilver op de WK in het Tsjechische Racice. Een terugkeer in de dubbeltwee, en al helemaal met Broenink, leek verder weg dan ooit.

Toch zitten ze deze middag samen aan tafel voor een gesprek, nadat ze samen hebben getraind. En deze week strijden ze samen voor de wereldtitel in Belgrado. Als warming-up voor de Olympische Spelen, volgend jaar in Parijs, waar ze samen voor goud gaan, in de dubbeltwee.

“Nee, dat had ik niet verwacht,” zegt Broenink in alle eerlijkheid. Hij was ondertussen wel weer aan het roeien bij zijn vereniging in Leiden. En probeerde het later ook met Koen Metsemakers. Maar een hereniging met Twellaar? Daar dacht hij geen moment aan. Zoals Twellaar dat gevoel ook niet echt had, na zijn succesvolle avontuur in de eenmansboot.

Supergoed jaar

Totdat hun coach maanden geleden ineens een ingeving kreeg en de twee toch weer bij elkaar bracht. Omdat hij van mening is dat in Parijs meer kans is op een medaille in de dubbeltwee. Broenink: “Ik snap het ook wel. Melvin had een supergoed jaar, ik een goede winter. Dan weet je: we hebben twee roeiers van een bepaald niveau, beter dan wie dan ook. Dan is het logisch om die bij elkaar te stoppen.”

Met revanche misschien wel als de grootste drijfveer. Nachtmerries hebben ze er niet aan over gehouden, daarvoor is het zilver van Tokio te mooi. Maar hoe ze goud misliepen, dat beeld verdwijnt nooit. “Het verschil was zo klein, slechts 0,2 seconden. Dat is minder dan een meter.”

Ze weten dat de hernieuwde samenwerking geen garantie is voor succes. “Dat heb je nooit,” zegt Twellaar. Maar de seinen staan wel op groen. En helemaal aangezien het Franse duo Matthieu Androdias/Hugo Boucheron, de olympisch kampioen van 2021, er niet meer bij is.

Natuurlijk, er komen anderen bovendrijven, zoals het Kroatische koppel Martin Sinkovic/Valent Sinkovic, dat overkomt van de twee-zonder. Maar de Nederlanders voelen zich zo goed, ook fysiek, en maken zoveel progressie, dat ze ervan overtuigd zijn dat Parijs weleens hun toernooi kan worden.

Dan speelt zelfs de leeftijd van Broenink, komend jaar 33, geen rol. “Tussen je 27ste en 32ste ben je als roeier op je best. Maar daar maak ik me niet druk om. Op dit moment zijn we beter dan ooit.”

Twellaar: “We weten wat we aan elkaar hebben. We geven elkaar de vrijheid en de ruimte. Omdat we weten dat we elkaar kunnen vertrouwen. Dat is onze kracht.”

Beste voorbereiding

Maar dat is volgend jaar. Eerst de WK in Belgrado, waar niet alleen wordt gestreden om de wereldtitel, maar waar ook de eerste olympische startbewijzen zijn te verdienen. Als er geen gekke dingen gebeuren moet dat lukken, zegt het duo. Een plek bij de eerste acht is voldoende.

Wat niet betekent dat ze in Servië, waar ze zondag vrij gemakkelijk eerste werden in hun serie, op safe spelen. “Moet je nooit doen,” zegt Broenink, die in 2020 samen met Twellaar Europees kampioen werd in Poznan.

“En helemaal niet op een WK, dat een generale is voor de Spelen,” zegt Twellaar. “Dan moet je op de finaledag juist dingen doen die je in Parijs ook van plan bent. Het is een ander verhaal als het niet goed gaat. Maar als blijkt dat deze voorbereiding de beste voorbereiding is, weet je dat we dit ook volgend jaar moeten doen. Dat geeft zoveel rust. Dan heb je niet de onzekerheid of het werkt of niet.”