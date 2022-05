Zoveelste tegenslag voor Tom Dumoulin is een snoeiharde: ‘Ik snap niet waarom ik niet vooruit kom’

Tom Dumoulin tijdens de zevende etappe van de Ronde van Italië waarin hij zijn ploeggenoot Koen Bouwman eerder deze maand aan etappewinst hielp. Beeld Michael Steele/Getty Images

Dumoulin had gehoopt de wereld komende zondag in het colosseum van Verona te laten zien dat hij nog altijd bij de wereldtop behoort. Voor die dag lag een mooie tijdrit voor hem klaar. Zijn geliefde discipline, waarin de Nederlander nog altijd tot de beste renners ter wereld behoort.

De veertiende etappe werd op zijn kop gezet door Bora. Simon Yates won de rit en Richard Carapaz veroverde de roze leiderstrui. Van al dat geweld heeft Dumoulin echter niets mee gekregen. Hij voelde al na een uur na de start dat doorrijden geen zin had.

Het uiteenspatten van zijn droom is de zoveelste tegenslag Voor Dumoulin in een dramatisch wielerseizoen, maar deze komt wel heel hard aan. “Ik kom gewoon niet vooruit,” zei hij aangeslagen voor de camera’s van de NOS. “Ik ben leeg en krijg geen kracht op de pedalen zonder dat het overal pijn doet. Het zit er gewoon niet in. Ik heb op dit moment geen antwoord waarom ik dit jaar niet vooruit kom. Ik weet het niet.”

Status

Monter stond Dumoulin ruim twee weken geleden aan de start in Boedapest. Met een hoofd vol vragen, dat wel, over wat hij deze Giro kon betekenen. Maar wél met de missie om een goed klassement te rijden. In een sfeer die past bij zijn status als oud-winnaar. Dumoulin houdt van de Giro en andersom.

Maar tot zijn eigen teleurstelling won hij nét niet de eerste tijdrit in Hongarije. En op dag vier werd tijdens de beklimming van de Etna duidelijk dat een goede klassementsnotering niet reëel was. Verre van, om eerlijk te zijn. Vooraf waren daar bij hemzelf en zijn ploeg, Jumbo-Visma, al twijfels over.

In de zevende etappe was er een opleving toen hij op imposante wijze zijn ploeggenoot Koen Bouwman aan etappewinst hielp. Tóen zagen we de Dumoulin die hij zelf zo graag wil zijn. De ontspannen renner die het simpelweg heerlijk vindt om op de fiets te zitten.

Geen zegen

Dat hij een week voor de finish in Verona afstapt, is wat nu bij veel mensen zal blijven hangen. Los van zijn zevende plek in de Tour van 2020 heeft Dumoulin al jaren geen goed klassement meer gereden.

De vraag is of hij dat nog wel wil en of hij überhaupt nog wil fietsen. En zo ja, bij welke ploeg dan? Zijn veelbesproken overstap van het toenmalige Sunweb naar Jumbo-Visma is op een tegenvaller uitgedraaid. Na dit seizoen loopt zijn contract af.

Er lijkt geen zegen te rusten op Dumoulin in een geel-zwart shirt,. Steeds waren er tegenslagen, met zijn tijdelijke break vanwege mentale problemen vorig jaar als dieptepunt. Maar na die bezinningstijd wist Dumoulin het zeker: hij wil weer fietsen.

Begin dit seizoen werd besloten dat de Giro dit jaar zijn enige grote ronde is. De Tour was iets voor later, zei hij in januari. Jumbo heeft met Primoz Roglic en Jonas Vingegaard simpelweg twee betere klassementsrenners voor de grootste wedstrijd van het jaar. “Maar ik heb mijn laatste Tour nog niet gereden,” zei Dumoulin toen.

WK in Australië

Wie hem nu zag afstappen in Italië heeft alle reden om daaraan te twijfelen. Juist deze Giro had zijn wielercarrière een opkikker moeten geven, maar het tegendeel is gebeurd. “Ik wist dat mijn niveau verre van goed was. Ik had mezelf voorgenomen alles eruit te halen en in elk geval deze ronde in de benen te krijgen. Ik keek er heel erg naar uit om te finishen in Verona. Maar het lijf is gewoon op. Dit is een heel grote teleurstelling.”

Dumoulin gaat naar huis om deze deceptie te verwerken. “En dan? Dat weet ik nog niet,” zgt de renner.

De planning was om dit seizoen ook in de Ronde van Polen en de Benelux Tour voor een goede klassementsnotering te gaan. En later in september nog een keer in vorm het WK in Australië af te werken. Het voelt nu allemaal wel heel ver weg.