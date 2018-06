Zou het gedaan zijn met de schwalbe?

Hoe zou Bernd ­Hölzenbein naar dit WK kijken? De 72-jarige Duitser werd in 1974 met Die Mannschaft wereldkampioen. Maar meer nog is hij bekend om zijn schwalbe in die ­finale. En nu dreigt de schwalbe uit te sterven.



Hölzenbein liet zich destijds in het Nederlandse strafschopgebied over het been van Wim Jansen vallen. De moeder aller schwalbes. De scheidsrechter gaf een penalty en de rest is geschiedenis. Nu even een staaltje what if-geschiedenis: als er toen een videoscheidsrechter was geweest, had West-Duitsland geen penalty ­gekregen.



44 jaar later. De groepsfase van het WK zit erop. Mooie doelpunten, memorabele momenten.