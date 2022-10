Zorgen over welzijn Iraanse Elnaz Rekabi, die een wedstrijd klom zonder hoofddoek

De Iraanse sportklimmer Elnaz Rekabi deed dit weekend in Zuid-Korea zonder hoofddoek mee aan een wedstrijd. Sindsdien krijgen haar vrienden en familie geen contact meer met haar. Dinsdag verscheen een verklaring op haar Instapagina. ‘Die maakt mensen nog bezorgder.’

Ze haalde net geen podiumplaats, maar de Iraanse Elnaz Rekabi (33) stond afgelopen weekend tijdens de Aziatische kampioenschappen klimmen in Zuid-Korea alsnog volop in de belangstelling. Tijdens een van de onderdelen had Rekabi haar lange haar namelijk opgestoken in een paardenstaart, vastgehouden door een zwarte haarband, en niet bedekt met de bandana of hidjab die ze normaal draagt.

Hiermee brak de klimmer een belangrijke regel die geldt voor vrouwelijke Iraanse atleten: wie haar land vertegenwoordigt, ook al vindt de wedstrijd plaats buiten Iran, moet haar haar bedekken. Op sociale media werd Rekabi’s actie breed geïnterpreteerd als een solidariteitsverklaring met de protesten in Iran, waar ze zelf ook woont, die uitbraken na de dood van de 22-jarige Mahsa Jina Amini.

Amini werd vorige maand gearresteerd door de religieuze politie nadat ze haar hoofddoek niet ‘correct’ zou hebben gedragen, en stierf volgens ooggetuigen kort nadat ze door agenten was mishandeld. Tijdens de demonstraties, die nu al weken aanhouden, doen veel vrouwen demonstratief hun hoofddoek af, in protest tegen de strenge kledingvoorschriften en tegen het regime. Mensenrechtenorganisaties schatten dat er inmiddels al meer dan tweehonderd mensen – zowel demonstranten als veiligheidstroepen – tijdens de protesten zijn gedood.

Paspoort en mobiel afgepakt

Rekabi’s keuze zonder hoofddoek te klimmen werd online door veel Iraniërs gevierd. Ze is de tweede bekende Iraanse atlete die Iran in het buitenland vertegenwoordigt zonder verplichte haarbedekking. Bokser Sadaf Khadem ging haar in 2019 voor, toen ze zonder hoofddoek aan een wedstrijd in Frankrijk meedeed. Uiteindelijk keerde ze niet terug naar Iran, uit angst gearresteerd te worden.

Vrienden en familieleden van Rekabi vrezen dat zij nu ook gevaar loopt aangehouden te worden. Volgens BBC Persian zijn Rekabi’s paspoort en mobiel na de wedstrijd afgepakt, en is ze met de rest van het Iraanse team vervroegd teruggekeerd naar Iran.

Dinsdag verscheen er een verklaring op haar Instagrampagina, waarin ze zich verontschuldigt voor ‘alle ongerustheid die ik veroorzaakt heb’, en dat het niet dragen van een hoofddoek ‘niet met opzet was’ maar omdat ze onverwachts eerder moest beginnen aan haar wedstrijd.

Het is niet duidelijk of Rekabi de verklaring zelf heeft geschreven of dat ze gedwongen is deze online te zetten. De Iraanse regering dwingt arrestanten geregeld tot dergelijke ‘bekentenissen’. “Dat Instagrambericht heeft mensen nog bezorgder achtergelaten dan ze al waren,” vertelt de Iraans-Britse journalist Rana Rahimpour aan de BBC. “Het taalgebruik geeft de indruk dat ze onder druk is gezet om dit te zeggen.”