Zorgen bij Chelsea om Hakim Ziyech: ‘Wel echt iets aan de hand’

Chelsea-speler en oud-ajacied Hakim Ziyech loopt geblesseerd van het veld af tijdens de Europese Supercup tegen Villarreal. Beeld AFP

“Als je iemand al in de eerste helft wisselt is er echt wel iets aan de hand,” zei de Duitse coach van Chelsea. “Hakim was een van de betere spelers. Het was moeilijk hem eruit te halen.”

Wat er precies aan de hand is met de Marokkaans international is nog niet helemaal duidelijk. Ziyech viel kort voor rust uit, ogenschijnlijk met een blessure aan de bovenarm. Hij had in de 27ste minuut de score geopend, maar Gerard Moreno maakte in de 73ste minuut gelijk namens het Spaanse Villarreal.

Chelsea won de wedstrijd uiteindelijk na strafschoppen, nadat Kepa Arrizabalaga (ingevallen in minuut 119) de penalty’s van de ervaren verdedigers Aïssa Mandi en Raúl Albiol stopte. Ziyech keek vanaf de tweede helft toe met een mitella om zijn arm, maar kwam na de wedstrijd wel weer het veld op om de overwinning te vieren en met de trofee op de foto te gaan.

Ook voormalig topvoetballer Rio Ferdinand sprak als analist van BT Sport van ‘een enorme teleurstelling’ voor Ziyech. De oud-verdediger van Manchester United haalde daarbij vooral de goede voorbereiding van Ziyech aan, waarin hij zich bij Chelsea meerdere keren liet gelden. “Veel blessures gebeuren als je ze het minst verwacht”, zei hij, verwijzend naar de ongelukkige botsing met Juan Foyth van Villarreal. De grote vraag is wat deze tegenslag met het vertrouwen van Ziyech doet.

Zware start voor Chelsea

Chelsea opent het seizoen in de Premier League komende zaterdag met de Londense derby tegen Crystal Palace, waar Patrick Vieira de nieuwe trainer is. Daarna wachten voor de winnaar van de Champions League uitwedstrijden bij Arsenal en Liverpool. Ziyech draaide een goede voorbereiding bij Chelsea. Vorige week scoorde hij ook al twee keer bij een 2-2 gelijkspel tegen Tottenham Hotspur.