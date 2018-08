Zoon Bob Marley in Johan Cruijff Arena

De artiest is voor optredens in ons land en nam de gelegenheid te baat om Ajax te bezoeken. Toen hij gespot werd en hij te zien was op de grote scoreborden in het stadion, begon het publiek spontaan Three Little Birds te zingen, een klassieker van Bob Marley.



Ki-Mani kon dat wel waarderen en zwaaide naar de fans. In de rust maakten enkele mensen een selfie met Ki-Mani. Ki-Mani is dit weekend te zien in Amsterdam op het Reggae Lake Festival. Daar treedt ook de band UB40 op.



