Zondagochtend: 5000 m mannen en snowboardster Cheryl Maas

Volledig Nederlands podium

De eerste schaatsrace bij de Olympische Spelen in Zuid-Korea heeft een volledig Nederlands podium opgeleverd. Tot ieders verrassing was het goud op de 3000 meter voor Carlijn Achtereekte, die als vroege rijdster een tijd van 3.59,21 neerzette waaraan niemand daarna nog kon tippen.



Ireen Wüst moest als onttroonde titelhoudster op minieme afstand genoegen met zilver (3.59,29). Het brons was voor haar ploeggenote Antoinette de Jong (4.00,02).



Perfecte cadans

Achtereekte (38) reed in de vijfde rit een indrukwekkende race. In een perfecte cadans schaatste ze over het blinkende ijs van de Gangneung Oval, waarbij het verval in haar rondetijden klein was. Met een slotronde van 32,53 kwam de volgeling van coach Jac Orie maar net boven het baanrecord van Wüst (3.59,05) uit.



Achtereekte leek haar eindtijd, als derde vrouw onder de 4 minuten op een laaglandbaan, eerst niet te kunnen geloven. Pas na een grondige bestudering van het scorebord durfde ze te lachen en te juichen.



Hard van start

Na de scherpe tijd van Achtereekte, die WK-zilver in 2015 op de 5000 meter tot dusver als beste prestatie had staan, wist Wüst dat een verbetering van haar eigen toptijd in Gangneung nodig was om voor goud in aanmerking te komen. Ze ging hard van start en kon haar marge op Achtereekte steeds verder uitbouwen.



Met nog twee ronden te gaan had de titelverdedigster met iets meer dan anderhalve seconde nog haar grootste voorsprong. In de laatste twee ronden, en met name in de slotronde (33,64), leverde Wüst echter in haar alles-of-niets rit net te veel in.



De Jong kon daarna in de voorlaatste rit evenmin Achtereekte van de eerste plek verdringen, waarna ook de Russin Natalia Voronina en de Tsjechische Martina Sablikova moesten passen.