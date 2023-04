Zoekt Ajax eigenlijk wel een technisch directeur?

Geen ‘titelpraat’ dus, maar het duel in Deventer komt uiteraard wel aan de orde. Het afgekeurde doelpunt van Kudus. Het passeren van Bassey, Bergwijn en Wijndal. Het gemis van Edson Álvarez in de linie waar hij níét staat. “Heitinga zei: je kunt van één speler nu eenmaal geen twee spelers maken,” vertelt Ajax Showtimeredacteur Thijs Zwagerman. “Daar bedoelde hij Álvarez mee. Best een pijnlijke opmerking, welbeschouwd.”

En dan is er natuurlijk het ‘dossier TD’. Julian Ward komt toch niet. Ajax schakelt door naar de Duitser Sven Mislintat. Maar zoekt Ajax eigenlijk wel echt een technisch directeur, met de bevoegdheden die Marc Overmars had? Paroolverslaggever Dick Sintenie denkt van niet: “Ajax lijkt meer op zoek naar wat ze in Engels een ‘head of recruitment’ noemen: een soort hoofdscout eigenlijk, maar geen statutaire directeur.” De vraag rijst: is dat een begrijpelijke keuze?

Op naar de bekerkraker Feyenoord-Ajax, woensdag in Rotterdam. En daarna: Ajax-Fortuna Sittard op eerste paasdag. Op twééde paasdag is Branie er, aan de paasbrunch.

