Zoals Benzema ooit bediende, wordt hij nu bediend

Beeld Artur Krynicki

Een 9,5 voor Karim Benzema

Tussen 9 maart en 4 mei 2022 maakte Benzema in de Champions League tien doelpunten. Er waren net twee maanden verstreken voordat het record was gevestigd. Zou Messi dit ooit hebben geflikt? Ronaldo? Benzema werd geholpen door het vertrek van Ronaldo. Toen hoefde hij zich niet meer uit te sloven voor een ander. Sindsdien is hij de baas voorin bij Real Madrid en wordt hij geholpen door goede spelers als Vinicius, Valverde en Rodrygo. Zoals hij ooit bediende, wordt hij nu bediend, hoewel hij behulpzaam blijft. Ik liep via Google Earth langs zijn lagere school in de Rue du 8 Mai 1945, een school met een muurtje waartegen Karim duizenden keren zijn bal schoot, afwisselend met links en rechts met een grote intensiteit. Nog altijd als pupillen van SC Bron Terraillon de ‘oefening van Karim’ doen, schieten ze tegen een muurtje.