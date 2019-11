Zó ziet het komende halfjaar van Oranje eruit

Met het EK-ticket op zak kan nu de voorpret starten. Hoe gaat het komende halfjaar voor Oranje eruitzien? En wat valt er al te zeggen over mogelijke tegenstanders in een poule?

Op Windsor Park vertelde Jasper Cillessen dat hij al even in zijn agenda heeft gekeken. Naar het schema van de Primera División in de slotfase van het seizoen. “Onze laatste wedstrijd is straks op 24 mei,” weet de keeper van Oranje en Valencia. “Ideaal is altijd om nog één weekje vrij te zijn tussen het clubseizoen en de start van een toernooivoorbereiding. Dat lukt nu niet. Maar tuurlijk ga ik niet klagen. Veel belangrijker is dat we er eindelijk weer bij zijn.”

Oranje na de wedstrijd van zaterdag. Beeld BSR Agency

Hoe gaat Oranje zich voorbereiden tot de EK-start op 12 juni?

Cillessen stipt het al aan. Eindelijk kan de KNVB weer eens een schema maken voor een toernooizomer met het Nederlands elftal. “Maar het is niet zo dat we de draaiboeken van het WK 2014 of het EK 2012 zomaar uit de kast kunnen trekken,” zegt Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal bij de bond. “Een EK met twaalf speelsteden kriskras door Europa, dat is voor iedereen de eerste keer.”



Een eerste belangrijke datum is 30 november. Dan is de EK-loting in Boekarest. Aan de hand daarvan vult de KNVB het oefenprogramma in.

In maart 2020 zal Oranje hoe dan ook twee keer sparren. En ook nog minimaal twee en maximaal drie keer in mei, al dan niet met een incomplete selectie, omdat internationals nog bezig zijn bij hun club. Denk bijvoorbeeld aan de Champions League-finale. Die valt straks op 30 mei. Vorig seizoen konden ineens zeven spelers uit de Oranje-selectie zich voor de CL-finale plaatsen, want Ajax en Liverpool presteerden top. Overigens: de openingswedstrijd van het EK is op 12 juni in Rome, met daarin in elk geval Italië. Maar Oranje trapt op 14 juni af, in Amsterdam.

Wat is er al te zeggen over de poulefase en mogelijke tegenstanders?

Op dit moment zijn slechts twee dingen zeker: Nederland speelt de hele groepsfase in Amsterdam, dus drie duels in de Johan Cruijff Arena. De data zijn 14, 18 en 22 juni. En als Oranje morgenavond zijn kwalificatiepoule níet wint, is de kans levensgroot op pot 2 bij de EK-loting. Omdat Engeland, Italië, Spanje en Duitsland net als Oranje ook een vaste speelstad in eigen land krijgen in de poulefase, ontloopt Oranje die toplanden bij de loting hoe dan ook. Zoals het er nu voorstaat is Oekraïne een waarschijnlijk groepshoofd in de poule van Nederland.

De loting op 30 november krijgt ook nog een primeur. In vier poules zal letterlijk een vraagteken worden ingeloot. Dat is omdat vier landen zich nog moeten plaatsen via de EK-play-offs van maart volgend jaar.

Gaat Oranje heel het EK in Zeist zitten?

Dat is onderwerp van gesprek. ‘Zeist’ wordt zeker het basiskamp voor de EK-campagne. Maar er zijn straks verschillende speelroutes mogelijk. Stel: Oranje speelt na de poulefase de eerste knockoutrondes achtereenvolgens in Londen en München, dan zijn dat steden die snel te bereizen zijn vanuit Zeist. Dat wordt al anders als de route Boekarest - Bakoe (Azerbeidzjan) wordt. De halve finales en finale zijn hoe dan ook in Londen.

Maar los hiervan overweegt de KNVB al om niet alles vanuit Zeist te doen. Anderhalve maand op elkaars lip op één plek in een bos, dat kan ook doodslaan. Daarom zullen er waarschijnlijk een paar ‘knippen’ worden gemaakt, met bijvoorbeeld een trainingskamp in het buitenland in de voorbereiding. Een stuurgroep binnen de KNVB gaat kijken hoe of wat. Daarin zitten evenementspecialisten, samen met Hoogma en Eric Gudde, de directeur betaald voetbal.

Oranje werd Europees Kampioen in 1988. Beeld anp

Hoe gaat Koeman zijn EK-selectie maken?

Dat is natuurlijk de belangrijkste vraag in sportief opzicht. De EK-selectie telt straks 23 spelers. “En dat hoeven niet de beste 23 individuele voetballers bij elkaar te zijn. Je zoekt naar de beste samenstelling,” zegt Ronald Koeman nu al. Hij zag zelf bij het EK van 1988 hoe Rinus Michels zijn groep koos. Naast internationale topspelers gingen ook Hendrie Krüzen van FC Den Bosch en Wilbert Suvrijn van Roda JC mee. En Wim Koevermans van Fortuna Sittard.

Een toernooiselectie heeft ook nummers 12 tot en met 15 nodig en 16 tot en met 23. Reserves met kleine ‘ego’s, die hun plek in de pikorde kennen en accepteren en ervoor zorgen dat er scherp wordt getraind. Kevin Strootman is een goed voorbeeld bij het huidige Oranje. ‘Waarom zit die er nog bij?’, vraag het grote publiek zich af. Omdat Koeman hem als een informele aanvoerder van de wissels ziet. En omdat Strootman ook ‘gewoon’ veel speelt bij zijn club Olympique Marseille.

Een toernooiselectie telt daarnaast nooit 10 aanvallers of 9 middenvelders. De schifting in die linies wordt interessant. Kies je straks Stengs en Boadu? Laat je Bergwijn en/of Promes of Babel dan thuis? In Belfast startte zaterdag Steven Berghuis. Maar heeft die zichzelf in een moordende concurrentiestrijd nou een dienst bewezen of juist niet? En krijgt - en grijpt - Mohamed Ihattaren in de oefenduels van maart meteen zijn kans? Kortom: stof genoeg voor discussie en speculatie. Na zes jaar kan ook dát eindelijk weer.