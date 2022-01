Zo werkt Ajax in Portugal aan een nieuw succesjaar

Aanvoerder Dusan Tadic in duel met Guus Til van Feyenoord tijdens de eredivisiewedstrijd van 19 december, waar hij uit een strafschop zijn zevende competitiedoelpunt scoorde. Beeld ANP

Slijpen en schaven

Erik ten Hag noemde het jaar 2021 ‘buitengewoon goed’, maar de trainer zou zichzelf niet zijn zonder ook in de winterstop de verbeterpunten verder uit te diepen. De komende week zal hij gebruiken om beelden te tonen, te bespreken en toe te passen op het trainingsveld in Algarve.

Wat precies? Gemakzucht was de meest gehoorde verklaring na een handvol teleurstellende eredivisiewedstrijden. Telkens kwam de kampioen voor rust niet tot scoren. Te weinig pijn willen lijden, te onzorgvuldig voor het vijandelijk doel, te traag van kant naar kant en moeite met vijfmansdefensies, klonk het meer dan eens.

De ene oorzaak kan niet los gezien worden van de andere. Kan Ajax aanvallend nog meer bewegen en variëren, dan nemen de kwaliteit en kwantiteit van de kansen toe en daarmee het rendement waarschijnlijk ook. Een vroege treffer blijkt immers vaak de voorbode van een grote zege.

Experimenteren en doorselecteren

Het kan zijn dat Ten Hag al slijpende de waarde van een verandering ontdekt. De coach heeft de onverzettelijke Tagliafico en Klaassen achter de hand. Vorig jaar waren zij basisspeler. Begin 2021 werden Timber, Martinez en Alvarez ingepast. De Mexicaan wilde een jaar geleden weg, maar is de voorbije maanden haast onmisbaar gebleken om het eigen doel schoon te houden.

Tegen Utrecht en PSV, direct na de winterstop, heiligt het doel de middelen en is een tactische twist niet uitgesloten. “We moeten er in januari meteen staan,” wees de trainer begin december al op de voorgenomen besloten sessies in Portugal. Al experimenterende komt Ten Hag mogelijk tot ontdekkingen voor later in het seizoen. Vraag het schaduwspits Klaassen, die zijn plek plots verloor aan rechtsbuiten Berghuis. Wat dat betreft is het zonde dat Ajax nog altijd geen geschikte sparringpartner heeft gevonden voor zaterdag.

Spitsuur

In Lagos zal de trainer sowieso één speler inpassen. Nou ja, inpassen, Brobbey (19) is natuurlijk geen onbekende. Dat was juist ook de reden om vol op hem in te zetten. Ajax mist deze maand topscorer Haller, die met Ivoorkust een gooi doet naar de Afrika Cup. Dan heeft het weinig zin om een nieuwe spits te halen die eerst maanden moet wennen aan club, team, tactiek etcetera.

Brian Brobbey aan de bal tegen ADO Den Haag, maart 2021. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Voor Brobbey gaat dat allemaal niet op, aangezien hij vorig seizoen met Ajax de dubbel pakte. De verloren zoon stapt maandag, na een mislukt half jaar in Leipzig en een korte vakantie in Dubai, ook in het vliegtuig. In het zuiden van Portugal zijn veel ogen op hem gericht.

Niet alleen omdat Brobbey een jaar geleden weigerde bij te tekenen in de hoofdstad, ook omdat tegen FC Utrecht en PSV meteen moet blijken of er nog steeds een fenomeen, goudhaantje, breekijzer en geduchte concurrent voor Haller in hem schuilt. Dat laatste zal ook afhangen van zijn belastbaarheid: Brobbey maakte ook dit seizoen nog niet één keer de negentig minuten vol.

Warmdraaien of uitzwaaien

Waar Haller en ook keeper Andre Onana afreizen naar Afrika, geldt dat niet voor Mazraoui. De rechtsback ligt al maanden in de clinch met de bondscoach van Marokko. Dat komt Ajax niet slecht uit. Mazraoui was in bloedvorm tot hij begin december een spierblessure opliep. In Portugal kan hij weer warmdraaien. Ten Hag stelde voor de feestdagen nog dat hij dat ook bij Ghanees Mohammed Kudus verwachtte, maar in zijn geval is nog onduidelijk of hij in Portugal of Kameroen neerstrijkt.

Daarnaast zijn er ook elke transferperiode spelers die zich naar de uitgang begeven. Zo mag Victor Jensen nog verhuurd worden, moet blijken hoeveel fiducie Danilo nog in een doorbraak heeft nu hij derde spits wordt en krijgen David Neres en Nicolás Tagliafico andermaal de kans om hun vertrekwens in vervulling te laten gaan. Na de apotheose van 2021 stelde Ten Hag nog geen uitgaande transfers te verwachten. Die gaan er – al dan niet in verhuur – waarschijnlijk wel komen. Net zoals niet uitgesloten is dat Ajax nog een aanvaller aan de selectie zal toevoegen.