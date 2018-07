Zo vierde Amsterdam het succes van de Belgen

Frankrijk weinig moeite met Uruguay

Voor het eerst in jaren lijkt Frankrijk de favorietenrol op het WK voetbal weer eens waar te maken.



De formatie van bondscoach Didier Deschamps drong in Nizjni Novgorod door tot de halve finale, dankzij een gedegen overwinning op Uruguay (2-0).



Met enig fortuin sloeg de finalist van de Europese titelstrijd van 2016 op de juiste momenten toe. Uruguay leek vooral de geblesseerde Edinson Cavani te missen, de schutter die met twee treffers een ronde eerder nog Portugal had geveld.



Zinédine Zidane

Vier jaar geleden nog was de kwartfinale, tegen de latere winnaar Duitsland, het eindstation voor de Fransen. In 2010 raakten ze zelfs al in de voorronde het spoor bijster. De laatste grote daden dateren van 2006, toen het land pas in de finale na strafschoppen boog voor Italië. Dat duel ging de geschiedenis in als die van het afscheid én de rode kaart voor Zinédine Zidane.



Het duurde tegen Uruguay tot de 40e minuut voor de score - en de wedstrijd - werd opgebroken. Dat was te danken aan de Fransman Raphaël Varane, nota bene een verdediger. De speler van Real Madrid kopte mooi raak uit een spelhervatting, een vrije trap van Antoine Griezmann.



Bijna had Uruguay nog voor rust een antwoord. Martín Cáceres was eveneens met het hoofd dicht bij een treffer, maar doelman Hugo Llores greep heel goed in. In de rebound schoot Diego Godín over. Ook nu kwam de mogelijkheid voort uit 'dood' spel, een hoekschop in dit geval.



Één keer gevaarlijk

Verder deden zich, ondanks een goede openingsfase van Uruguay, weinig kansen voor in het eerste deel. Kylian Mbappé, in de achtste finale de grote man van Frankrijk tegen Argentinië (4-3), was één keer gevaarlijk. Na doorkoppen van Olivier Giroud kreeg het grote talent van Paris Saint-Germain de bal echter niet goed op het hoofd.



Na een uur besliste Griezmann de ontmoeting. De speler van Atlético Madrid schoot ogenschijnlijk zwak in van buiten de 'zestien', maar doelman Fernando Muslera verkeek zich volkomen op de bal. Griezmann, die vele vrienden bij de tegenstander heeft, vierde het feest vervolgens ingetogen.