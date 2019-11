Zo vergroot imperium Ajax de kloof met de rest

Sergino Dest, Quinsy Promes, Donny van de Beek, Hakim Ziyech en Dusan Tadic. Beeld ANP

1: Nieuw salarishuis

De rol van directeur voetbalzaken Marc Overmars was er afgelopen zomer ook eentje van balansbewaker. Hij waardeerde de contracten van Andre Onana en Nicolás Tagliafico al vroegtijdig op, gevolgd door die van Dusan Tadic, Hakim Ziyech en David Neres. Ook Joël Veltman en Donny van de Beek kregen een verbeterde verbintenis. Een leegloop bleef uit, de Europese grootmachten werden grotendeels buiten de deur gehouden. Iets dat tot voor kort onmogelijk was in Amsterdam.

Met dank aan het nieuwe salarishuis. Het vormt een belangrijke pijler onder het nieuwe beleid, twee jaar geleden door de clubleiding ingezet. Gevolg was dat Ajax niet alleen goede spelers met nieuwe, lucratieve contracten kon behouden, de club was ook opeens in staat om de zo gewenste ervaring (Dusan Tadic en Daley Blind) binnen te hengelen.

Ajax verzilvert steeds meer de financiële weelde en zet daarmee PSV en Feyenoord op gigantische achterstand. De recent verschenen jaarcijfers bij de drie clubs geven dat ook weer. Qua omzet is Ajax met 199,5 miljoen euro voor PSV (96,9 miljoen) en Feyenoord (70,8 miljoen) al uit het zicht verdwenen. Ajax gaf daarbij afgelopen seizoen met 92,1 miljoen euro aan salarissen meer uit dan PSV (44,6 miljoen) en Feyenoord (34,8 miljoen) samen. Dit verschil zal alleen maar verder toenemen.

Dusan Tadic en Hakim Ziyech. Beeld ANP

2: Vizier op Zuid-Amerika

“De mentaliteit van spelers uit Zuid-Amerika is vaak anders, aanvullend voor de voetballers die wij in Nederland hebben,” geeft directeur voetbalzaken Marc Overmars de koerswijziging op scoutingsgebied aan. “Ik heb eerder weleens gezegd dat je qua mentaliteit en instelling niet zomaar tien De Ligtjes uit de opleiding ziet komen. Dus zoekt onze scouting zulke kwaliteiten elders. Zo kunnen we het team versterken.’’

Overmars trekt de oorzaak voor de zoektocht naar versterkingen aan de andere kant van de wereld breder. “Nederland blijft veranderen, wat niet helpt bij het kweken van de juiste mentaliteit. Symbolisch is de opkomst van de elektrische fiets, waar kinderen tegenwoordig op naar school gaan. Dat gaan wij niet veranderen, maar we hebben er wel mee te maken.”



Sinds de zomer van 2016 haalde Ajax acht spelers (Sánchez, Cassierra, Neres, Orejuela, Tagliafico, Magallán, Martínez, Álvarez) vanuit die regio voor het eerste elftal. Niet alle aankopen van Ajax uit Zuid-Amerika zijn raak. Tegenover uitstekende versterkingen als Sánchez, Neres en Tagliafico staan teleurstellingen als Cassierra, Orejuela en Magallán. Maar het ‘Zuid-Amerikaanse beleid’ heeft de club financieel en sportief wel een impuls gegeven.

“We richten ons overigens niet puur op Zuid-Amerika. Scouten in Denemarken of België kan bijvoorbeeld heel succesvol zijn, dat doen we dan ook nog steeds. Maar in Denemarken wonen vijf miljoen mensen. In Brazilië, een land dat vijf keer wereldkampioen werd, ruim 200 miljoen.’’

3: Talentenvijver

Van Buenos Aires tot Emmen. Het aankoopbeleid van Ajax is divers en heeft onder meer de grootste externe talenten in Nederland als pijler. Richairo Zivkovic (2,15 miljoen), Dennis Johnsen (2,4), Perr Schuurs (2), Frenkie de Jong (transfervrij) en afgelopen zomer nog Kjell Scherpen (1,5) en Kik Pierie (5). Spelers die aan het einde van hun tienerjaren op het punt van doorbreken stonden bij hun club en door Ajax naar de hoofdstad werden gehaald. Om daar Jong Ajax in het begin als podium te hebben.



Ajax kweekt zijn eigen talentenpool en controleert de Nederlandse talentenmarkt. “Scouten en opleiden van Nederlandse talenten is en blijft nummer één voor ons,” geeft Overmars aan. “Voor dit soort spelers is Ajax een stap hoger.’’



Dat de spelers zelf volle stadions in de eredivisie inruilen voor gure maandagavonden in de Keuken Kampioen Divisie, zegt veel over financiële en sportieve aantrekkingskracht van Ajax. “Zo’n eerste seizoen bij ons is voor spelers als Kik en Kjell ook een investeringsjaar. Er zijn er maar weinig die bij het eerste komen en er op jonge leeftijd meteen staan. Maar dagelijks trainen met het eerste elftal en je wedstrijden spelen in de eerste divisie bij Jong Ajax, daar word je beter van. Wij hebben vertrouwen in deze spelers en hebben hoge verwachtingen van hen.”

Kjell Scherpen. Beeld BSR Agency

4: Weg met de olympische gedachte

Ruim vier jaar geleden, op 29 juli 2015, vonden ze het in Amsterdam aanvankelijk maar al te mooi. Ajax trad tegen Rapid Wien aan met het jongste basiselftal ooit in Europa. Het lachen verging echter snel, toen de middelmatige Oostenrijkse ploeg te sterk bleek. De wedstrijd was symbolisch voor de vicieuze cirkel in de hoofdstad. De leeftijden van spelers werden steeds meer een doel in plaats van een middel. Dat moest anders, wilde Ajax internationaal nog een rol van betekenis spelen.

De olympische gedachte heeft inmiddels plaatsgemaakt voor een balans die bij een Europese topclub past. Ajax heeft dit seizoen net als vorig jaar minimaal vier spelers uit de eigen jeugdopleiding in de basiself staan. Daarbij laat een talent als Sergiño Dest (18 jaar) in de voorbije maanden zien dat je ook als jonkie veel speelminuten kan afdwingen.

Ryan Gravenberch kan de volgende jeugdspeler zijn, als hij bewijst van meer waarde te zijn dan andere spelers voor zijn positie. De tijd dat tieners bij Ajax speelden omdat ze tieners waren, is verleden tijd. Op weg naar de absolute macht telt alleen het allerbeste in de hoofdstad. Zijn die spelers niet op de eigen Toekomst voor handen, dan elders. Met slechts één onontgonnen gebied als prikkelend perspectief: de beste speler bij de concurrent weghalen.