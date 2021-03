Zo staan de oud-Ajacieden ervoor in het buitenland

Hakim Ziyech viert zijn goal in het Champions League-duel met Atlético Madrid. Beeld EPA

Een mens heeft maar één paar ogen en een weekend telt, zelfs voor de grootste fanaten, maar twee voetbaldagen. Het is de fans daarom vergeven als zij Ajacieden die recentelijk vertrokken naar het buitenland, ietwat uit het oog verloren zijn. In de luwte van een interlandweekend zet Het Parool de buitenlandse ontwikkelingen van de dit seizoen vertrokken Ajaxspelers op een rij.

Hakim Ziyech (Chelsea)

Ziyech miste onder leiding van Frank Lampard, de manager die hem voor 40 miljoen naar de Premier League haalde, tamelijk wat speeltijd door een knie- en heupblessure. Maar onder coach Thomas Tuchel heeft de spelmaker het zowaar nog lastiger.

Ziyech is namelijk geen onbetwiste ster in het boekje van de Duitse tacticus. Sterker, de linkspoot moet knokken voor elke beschikbare speelminuut bij Chelsea.

Ziyech is in een concurrentiestrijd verwikkeld met het wonderkind van het Amerikaanse voetbal (Pulisic), de startende nummer 10 van het Engels elftal (Mount) en Chelsea’s recordaankoop (Havertz) voor speeltijd op de twee plekken achter de spits in Tuchels 3-4-2-1-systeem. De voormalig Ajaxster stond slechts in 39 procent van de beschikbare speeltijd onder Tuchel op het veld, dus de strijd om minuten duurt voort.

Tactische uitgangsformatie van Chelsea onder Tuchel. Beeld ShareMyTactics

Hoewel het zicht van een smaakmaker als Ziyech op de bank natuurlijk elke voetballiefhebber in het hart raakt, geven de resultaten de nieuwe Chelseamanager en zijn rotate-aanpak gelijk. De Londenaren presteren sterk sinds de komst van Tuchel: in veertien wedstrijden werd er nog niet verloren en incasseerde Chelsea slechts twee (!) doelpunten. De nieuw verworven defensieve zekerheid maken The Blues tot outsider voor eindwinst in de Champions League.

Het goede nieuws voor Ziyech is dat zijn conditie en bereidheid als loper bij het drukzetten hem een goede optie maken voor het pressievoetbal dat Tuchel beoogt te spelen met Chelsea. Minder goed nieuws is dat de Duitse manager vindt dat Ziyech in balbezit ‘te complex’ speelt. De Marokkaanse creatieveling zou in zijn ogen vaker voor de simpele oplossing moeten gaan. Of die opdracht het eigenzinnige spel van Ziyech ten goede komt, valt te bezien.

Ziyech scoort weer voor Chelsea! 🔥



Na zijn CL-doelpunt tegen Atlético schiet hij The Blues nu definitief naar de halve finale van de FA Cup 🏆#ZiggoSport #FACup #CHESHU pic.twitter.com/we6yZYCKVf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) 21 maart 2021

Met goals in zijn laatste twee wedstrijden voor de interlandbreak (tegen Atlético Madrid en Sheffield United) lijkt er in ieder geval sprake van een opwaartse lijn in de vorm van Ziyech.

Donny van de Beek (Manchester United)

Waar de situatie van Ziyech in Londen één opgetrokken wenkbrauw kan veroorzaken, is het huidige vooruitzicht van Van de Beek in Manchester genoeg voor een volwaardige frons.

Nadat Van de Beek in Amsterdam drie seizoenen lang een van de leiders van een succesvol elftal is geweest, is hij bij United gedegrageerd tot jonkie die moet hopen om ooit, ja ooit, een serieuze kans in de basis te krijgen.

Van de Beek moet het bij Manchester United vooral doen met korte invalbeurten. Beeld AFP

Onder leiding van Ole Gunnar Solskjaer draait het gehele elftal in dienst van de grote superster, Bruno Fernandes. De Noorse manager stelt op het middenveld steevast twee defensieve breekijzers op in de rug van de Portugese spelmaker, doorgaans Scott McTominay en Fred (soms Nemanja Matic). De loopgrage Van de Beek wordt gezien als een te avontuurlijke speler voor deze rol. Ter ondersteuning van creatieve ideeënman Fernandes wil Solskjaer saai, taakbewust teamvoetbal op zijn middenrif hebben, geen diepgang of extra aanvalsdrang.

De ex-Ajacied moet zich daarom vooral richten op de overgebleven minuten op het aanvallend middenveld bij United. Geen eerlijke taak, want voor de minuten in de schaduw van Fernandes moet Van de Beek ook nog eens afrekenen met Paul Pogba – die nog geen vier jaar geleden als duurste speler ter wereld (105 miljoen euro) werd binnengehaald in Manchester.

De statistieken van Van de Beek onderstrepen zijn zorgwekkende situatie in Engeland. In slechts 4 van de 47 wedstrijden dit seizoen maakte hij de 90 minuten vol. In de huidige Unitedselectie zijn er achttien spelers die meer speeltijd hebben gekregen dit seizoen. Van de Beeks laatste basisplaats in een Premier Leagueduel was op 5 december 2020.

Of zijn schijnbaar uitzichtloze situatie in Manchester verandert, is nog maar de vraag. Met een tweede plaats in de Premier League en als topfavoriet in het Europa Leaguetoernooi werkt United het stabielste seizoen in jaren af. Solskjaer, Fernandes en consorten lijken dus nergens heen te gaan.

Sergiño Dest (Barcelona)

Het is niet alleen maar kommer en kwel voor de voormalig Ajaxuitblinkers in de buitenlandse topcompetities. Dat bewijst de piepjonge Dest.

De rechtsback is een vastere waarde bij het grote Barcelona dan hij in Amsterdam was, waar hij wekelijks stuivertje wisselde met concurrent Noussair Mazraoui. Door een zware blessure bij veteraan Sergi Roberto is Dest (20) de enige rechtsback in de selectie. De kans op een vaste, belangrijke rol heeft Dest met beide handen aangegrepen.

Met Dest in de basis is Barcelona aan een opmerkelijke heropleving bezig. Waar de ploeg van Ronald Koeman abominabel aan het seizoen begon (vier nederlagen in eerste twaalf speelrondes), lijkt het behalen van de landelijke dubbel een paar maanden later opeens weer tot de mogelijkheden te behoren. Met dertien keer winst en geen enkele nederlaag in de laatste zestien competitiewedstrijden is het gat tot koploper Atlético Madrid geslonken tot maar vier punten.

'Oost, west, waar is Dest!?', aldus @elsierd 😅



Sergiño Dest maakt zijn eerste doelpunt in La Liga voor Barcelona 👏🇪🇸#ZiggoSport #LaLiga #SociedadBarca pic.twitter.com/UlGVgjJdWO — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) 21 maart 2021

Zeker nu Koeman geswitcht is naar een 3-4-2-1-speelsysteem, waarbij beide backs de gehele flank mogen bestrijken, voldoet Dest aan alle verwachtingen in zijn eerste jaar in Camp Nou. Met zijn reactiesnelheid, balbehandeling en positioneel inzicht laat hij zien dat hij tot een van de betere rechtsbacks in het topvoetbal kan uitgroeien.

Joël Veltman (Brighton)

Behalve de jonge Dest, blijkt ook Veltman een hit in het buitenland. In zijn eerste jaar bij Brighton is hij uitgegroeid tot dragende speler bij een van de leuker voetballende ploegen in de Premier League.

De onderliggende statistieken van Brighton, dat met Graham Potter een toekomstig topmanager aan het roer heeft staan, zijn uitstekend dit seizoen. The Seagulls staan in de top-7 van de Premier League qua schoten per wedstrijd, in de top-3 van teams met minste schoten tegen, en spelen volgens de metriek Expected Goals voldoende goede kansen bij elkaar om mee te kunnen draaien in de Engelse subtop.

Slecht één probleem teistert de ploeg van Veltman dit seizoen: het chronisch missen van kansen. Door de vele verzuimde doelpogingen moet Brighton in de resterende negen Premier League-speelrondes nog een overwinning of twee boeken om lijfsbehoud te garanderen. Op basis van het vertoonde spel moet dat wel gaan lukken.

Joël Veltman in acite bij Brighton. Beeld AP

Veltman is in Engeland nagenoeg fulltime een rechtsback geworden. Sterker, hij laat dit seizoen geregeld zien zelfs als moderne wing-back de gehele flank te kunnen bestrijken. De fysieke speelstijl van de Premier League blijkt de Velsenaar goed te liggen.

De pechvogels

Carel Eiting leek als huurling bij Huddersfield Town in de Engelse Championship het ideale niveau voor zijn kwaliteiten te hebben gevonden. Maar toen sloeg, niet voor de eerste keer in Eitings jonge carrière, het blessurelot toe. De middenvelder is door een knieblessure sinds begin januari niet meer in actie gekomen.

Klaas-Jan Huntelaar zwaaide op sprookjesachtige wijze af bij Ajax, met twee supersub-goals in de blessuretijd tegen FC Twente (1-3). Helaas heeft hij die lijn niet door kunnen zetten bij zijn comeback in Gelsenkirchen. Door twee spierblessures heeft de spits pas 24 minuten op het veld gestaan sinds zijn terugkeer in Duitsland. Daarom lijkt de kans op een handhavingssprookje verkeken: Schalke 04 moet in de resterende 8 speelrondes meer punten goedmaken op een veilige plek (14) dan het in de eerste 26 speelrondes in de Bundesliga bijeen wist te sprokkelen (10).

Stap omlaag

Huntelaar lijkt niet de enige ex-Ajacied die deze zomer gaat degraderen met zijn nieuwe werkgever. Ook voor Lisandro Magallán, voorstopper bij Crotone, dat helemaal onderaanstaat in de Italiaanse Serie A, lijkt dit lot onomkeerbaar. Hoewel de Argentijn doorgaans in de basis staat bij de Zuid-Italianen, mag op basis van zowel de aanstaande degradatie als de defensieve prestaties (Crotone is, ruim, de meest gepasseerde defensie in Italië) niet verwacht worden dat Crotone gebruik zal maken van de opgenomen afkoopsom van 9 miljoen euro in de huurdeal.

Een andere Italiaanse laagvlieger, nummer 18 Cagliari, moet wél met geld over de brug komen voor een Ajacied aanstaande zomer. De Sardiniërs hebben een verplichte koopoptie afgesloten in de huurdeal voor Razvan Marin. Hoewel zijn ploeg tegen degradatie strijdt, werkt de Roemeense midmid een goed seizoen af bij Cagliari, waar hij na de keeper en de clubtopscorer, de speler met de meeste gemaakte speelminuten is.

Geslaagd vertrek

Marin is niet de enige ex-Ajacied die zijn status en marktwaarde opvijzelt na zijn vertrek uit Amsterdam. Sinds zijn komst naar Club Brugge, liet geen enkele speler bij de Belgische koploper meer goals (12), assists (6), schoten (59) of geslaagde dribbelacties (35) optekenen dan Noa Lang. De grillige buitenspeler is bij de Zuiderburen in korte tijd uitgegroeid tot sterspeler.

𝘕𝘪𝘦𝘵 𝘵𝘦 𝘴𝘵𝘰𝘱𝘱𝘦𝘯 😱



Noa Lang dribbelt vanaf de zijkant langs alles en iedereen en legt dan af 🤩#ZiggoSport #JupilerProLeague #NoaLang pic.twitter.com/64BI9iHC4B — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) 6 februari 2021

Ook Quincy Promes heeft sinds zijn vertrek (weer) een sterrenstatus. Bij Spartak Moskou heeft trainer Domenico Tedesco, die het inmiddels gevallen Schalke 04 in 2018 nog tweede liet worden, het speelsysteem rondom de teruggekeerde Nederlander gebouwd. Promes is de grote man in Moskou, waar hij in Amsterdam overbodig was. Als vrije speler tussen de midden- en aanvalslinie in een 3-4-1-2-systeem mag hij zich volledig richten op het maken van acties en goals. Promes was in zijn eerste vier wedstrijden sinds zijn terugkeer in Rusland bij vier treffers betrokken, meer dan in zijn laatste vijftien optredens bij Ajax.